Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

前TVB女星现身政府总部酒会 与马国明同期出道 转型从商住豪宅晒名牌变政商界新贵

影视圈
更新时间：17:55 2026-03-14 HKT
发布时间：17:55 2026-03-14 HKT

前TVB「御用丫鬟」李焯宁近年淡出幕前，转战商界后发展得有声有色，摇身一变成为女强人，之后李焯宁更投身政界，2021年起获委任为广西壮族自治区南宁市政协。李焯宁日前现身香港政府总部，出席中资企业新春酒会，尽显其商界精英地位。

李焯宁容光焕发

从李焯宁分享的照片所见，现年46岁的李焯宁保养得宜，容光焕发，当日以一身干练的打扮示人，穿上黑色西装外套，配搭黑白间条上衣，加上近年大热的灰色阔脚长裤，造型简约优雅。李焯宁拎住一杯红酒，在会场内与嘉宾交流，举手投足间充满自信，散发成熟女性的魅力。

相关阅读：45岁前TVB女星坐高铁返学读MBM硕士中港两地走 转型从商吸金力强获委任做政协

李焯宁当年获演员母亲鼓励入行，是TVB第14期艺员训练班毕业生，同期同学有吴卓羲、马国明、旁听生叶璇，李焯宁曾用「李彩宁」发展。在TVB工作的12年间，李焯宁演出机会不少，却多做闲角，而有「御用丫鬟」之称。李焯宁2012年离巢TVB后，曾转投香港电视（HKTV），2018年进军内地拍电视剧。

相关阅读：李焯宁弃演从商变政协 搬豪宅晒百万名牌包 一套衫竟值呢个价？

李焯宁返港进修

李焯宁2017年成立市场策划公司，开始参与大型制作活动，同时经营童装生意，甚有商业头脑，李焯宁更积极进修，早前便返港修读管理学理学硕士（MBM）课程。李焯宁自从商后越见富贵，平日出入马场或私人会所，又晒Hermès名牌手袋，其豪宅更见空间阔落，摆放如人比例身高的圣诞树，地方仍绰绰有余。

相关阅读：45岁李焯宁转战商界卖补品晒人脉 获圈中亿万富婆热情力撑：我的妹妹

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
两名六合彩头奖幸运儿下场曝光 一人临老唔够钱使 一人兄弟反目兼...... 网民爆出更多一夜暴富后故事｜Juicy叮
两名六合彩头奖幸运儿下场曝光 一人临老唔够钱使 一人兄弟反目兼...... 网民爆出更多一夜暴富后故事｜Juicy叮
时事热话
8小时前
搭飞机式享受 巴士大叔戴耳机睇片 固定手机方法极聪明 网民激赞：长者典范｜Juicy叮
巴士大叔戴耳机睇片 固定手机方法极聪明 搭飞机式享受 网民激赞：长者典范｜Juicy叮
时事热话
3小时前
本地餐饮业新模式？人气牛扒店铜锣湾Pop-up晚晚爆满 创办人成功把握1商机：双赢做法！
本地餐饮业新模式？人气牛扒店铜锣湾Pop-up晚晚爆满 创办人成功把握1商机：双赢做法！
生活百科
8小时前
吴文忻癌细胞扩散上脑：得返四分一条人命 北上求医再度化疗 揭示两地治疗惊人差价
01:54
吴文忻癌细胞扩散上脑：得返四分一条人命 北上求医再度化疗 揭示两地治疗惊人差价
影视圈
3小时前
郑少秋疑因丧女神隐3年  珍贵影片流出需搀扶瘦如纸板人  粉丝心酸：边看边落泪
郑少秋疑因丧女神隐3年  珍贵影片流出需搀扶瘦如纸板人  粉丝心酸：边看边落泪
影视圈
2026-03-13 15:00 HKT
牛池湾村新龙城茶楼4月结业！罗家英都大推 67年寮屋铁皮茶档 告别玩雀叹茶+怀旧手工点心
牛池湾村新龙城茶楼4月结业！罗家英都大推 67年寮屋铁皮茶档 告别玩雀叹茶+怀旧手工点心
饮食
5小时前
旺角小食店每晚大排长龙！港女好奇「真系咁好食？」 网民齐齐力推1物：系最好食，没有之一！
旺角小食店每晚大排长龙！港女好奇「真系咁好食？」 网民齐齐力推1物：系最好食，没有之一！
饮食
2026-03-13 17:32 HKT
抗癌中学阿Sir众筹被揭生活奢华求新手机？张继聪竟受牵连 Coffee曾捐钱：估唔到件事发酵到咁
抗癌中学阿Sir众筹被揭生活奢华求新手机？张继聪竟受牵连 Coffee曾捐钱：估唔到件事发酵到咁
影视圈
2026-03-13 19:00 HKT
星岛申诉王 | 港妈为癌末丈夫众筹被揭全身名牌 妈妈群组呻后悔捐钱：个心有条刺
申诉热话
2026-03-13 18:38 HKT
津中老师患癌 太太众筹有否违法？ 立会议员邓飞：未违教师指引 大律师陆伟雄：道德上应先变卖家产
津中老师患癌 太太众筹有否违法？ 立会议员邓飞：未违教师指引 大律师陆伟雄：道德上应先变卖家产
社会
2小时前