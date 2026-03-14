前TVB女星现身政府总部酒会 与马国明同期出道 转型从商住豪宅晒名牌变政商界新贵

前TVB「御用丫鬟」李焯宁近年淡出幕前，转战商界后发展得有声有色，摇身一变成为女强人，之后李焯宁更投身政界，2021年起获委任为广西壮族自治区南宁市政协。李焯宁日前现身香港政府总部，出席中资企业新春酒会，尽显其商界精英地位。

李焯宁容光焕发

从李焯宁分享的照片所见，现年46岁的李焯宁保养得宜，容光焕发，当日以一身干练的打扮示人，穿上黑色西装外套，配搭黑白间条上衣，加上近年大热的灰色阔脚长裤，造型简约优雅。李焯宁拎住一杯红酒，在会场内与嘉宾交流，举手投足间充满自信，散发成熟女性的魅力。

相关阅读：45岁前TVB女星坐高铁返学读MBM硕士中港两地走 转型从商吸金力强获委任做政协

李焯宁当年获演员母亲鼓励入行，是TVB第14期艺员训练班毕业生，同期同学有吴卓羲、马国明、旁听生叶璇，李焯宁曾用「李彩宁」发展。在TVB工作的12年间，李焯宁演出机会不少，却多做闲角，而有「御用丫鬟」之称。李焯宁2012年离巢TVB后，曾转投香港电视（HKTV），2018年进军内地拍电视剧。

相关阅读：李焯宁弃演从商变政协 搬豪宅晒百万名牌包 一套衫竟值呢个价？

李焯宁返港进修

李焯宁2017年成立市场策划公司，开始参与大型制作活动，同时经营童装生意，甚有商业头脑，李焯宁更积极进修，早前便返港修读管理学理学硕士（MBM）课程。李焯宁自从商后越见富贵，平日出入马场或私人会所，又晒Hermès名牌手袋，其豪宅更见空间阔落，摆放如人比例身高的圣诞树，地方仍绰绰有余。

相关阅读：45岁李焯宁转战商界卖补品晒人脉 获圈中亿万富婆热情力撑：我的妹妹