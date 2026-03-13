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LUNA SEA鼓手真矢癌逝 四缺一首合体开骚 河村隆一多度哽咽演出

影视圈
更新时间：23:15 2026-03-13 HKT
发布时间：23:15 2026-03-13 HKT


日本传奇乐队Luna Sea鼓手真矢，证实于上月17日因大肠癌与脑瘤病逝，终年56岁。其追思会「真矢 献花式 ～Eternal MeLoDy～」8日在横滨举行，现场涌入约30,000名乐迷及业界人士献花致哀，场面庄严感人。真矢原定参与昨日于东京有明Arena举行的乐队演唱会，惜最终未能等到演出之日。

河村隆一哽咽履行真矢遗愿

演唱会现场气氛庄严，舞台中央保留了真矢生前使用的标志性鼓组，却未有安排正式成员入座，象征他在乐队中无可取代的地位。主唱主音河村隆一（RYUICHI）在演出期间数度哽咽，提到真矢生前即使面对第四期大肠癌与脑肿瘤的煎熬，仍坚持以以3月的演唱会作为康复目标，展现了强大的生命意志。他再表示：：「虽然心情复杂，但因为答应了真矢，所以决定继续开骚，真矢最后也带着笑容，请大家也好好享受演出。」

Luna Sea家乡巡唱圆真矢遗愿

为了达成真矢「Luna Sea绝对不要停止活动」的遗愿，乐队当晚由真矢的徒弟淳士代为担任鼓手。演出曲目中穿插了多段真矢生前的打鼓录音与珍贵片段，当经典名曲《ROSIER》的节奏响起时，全场万名乐迷挥动萤光棒，高呼真矢的名字，场面感人。这次演出亦同步向全球进行直播，让未能亲临现场的海外乐迷也能一同送别这位「Luna Sea的心脏」。乐队成员最后手牵手向观众鞠躬，承诺将带着真矢的精神继续走下去。同时，乐队亦宣布于5月底在真矢的家乡秦野展开新一轮日本巡唱，完成真矢的遗愿。

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