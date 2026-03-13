陈滢暂时无意转跑道 蔡洁凭歌诉说出道转变 两女神下月澳门开处女个唱
更新时间：22:15 2026-03-13 HKT
发布时间：22:15 2026-03-13 HKT
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两大女神陈滢和蔡洁宣布搅搅新意思，于下月25日晚上8时在澳门银河演出《Pillow Talk》。大会更首度公开官方海报，海报上的陈滢和蔡洁面带微笑拿着枕头，绝对是闺蜜之间心有灵犀的画面。
陈滢首选演戏
陈滢为应付首次在大型舞台上唱歌，心情难免紧张，「始终第一次喺台上面唱歌畀咁多观众听，不过朋友知道我开show都觉得呢件事好新奇，我会努力做好呢个演出，唔会令每一个入场嘅观众失望。」她保证暂时不会转跑道去唱歌，始终比较喜欢做演员。
蔡洁预告开放点歌互动
蔡洁同样对首次舞台演出感到紧张，强调希望透过拣选的歌曲，向观众诉说自己由出道至今的想法与转变。对于具体歌单，她大卖关子以保留神秘感，但预告稍后会在社交媒体开放点歌：「大家如果想听我唱咩歌都可以留言，我会尽力去拣一啲大家想听嘅歌去唱，可以讲到一啲故事俾入嚟支持我哋嘅观众听，呢啲故事系关于由我出道到而家嘅一啲想法同改变。」今次《Pillow Talk》票价分别为$980和$580两种票价，$980更有合照机会。
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