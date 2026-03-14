解散女团As One两代成员奇迹合体 掀集体回忆秒杀网民 跪求唱一次《Candy Ball》

拥有强大人脉的马天佑（Mayao）近日为新歌《一世人做一次傻仔》邀请82位由80年代黄金盛世到2026年出道的歌手抑或音乐人现身，成功制造不少惊喜，继前英皇小花Maggie3T激罕出山后，马天佑先po出一张美腿照，预告破天荒请来这队女团。

马天佑找来两代女子组合As One合唱

昨日结果揭盅，今次马天佑找来2012年出道的香港女子组合As One齐齐合唱，最令网民惊喜的，是两代队员合体，成员包括黄佳宜（Oli）、邱念恩（Elfa）、陈苑澄（Tania）、吴思佳（Shin）、苏皓儿（Chloe）陈苇璇（陈嘉茵、Kayan），连马天佑本人都忍不说：「我自己都不能相信嘅六位 As One成员，真系有爱先做到呢单嘢，多谢你哋。」

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马天佑首次齐集两代As One合唱

今次马天佑首次齐集两代As One共六人以2013年推出《AsOnE》大碟时的经典造型现身并齐齐合唱，她们更在片中说：「你哋想要初代定末代？不如两代一齐喇，大家好，我哋系The only one As One。」无论是圈中艺人抑或网民，都大叹惊喜，马天佑说：「无谂过啱啱出嚟社会做嘢就同初代嘅As One曾经合作过， 过咗咁多年大家系唔同嘅轨道经历咗咁多事情之后，有机会咁再走埋一齐同你哋一齐玩。我自己对呢件事非常非常非常感动，多谢六位。特别多谢 Oli 特登飞返嚟香港一齐唱呢首歌！系爱啊！」接着As One成员逐一留言，Chloe和陈苑澄都表示感激，Elfa笑言：「哈哈哈哈，我到依家都唔信。」陈苇璇更直言：「系爱呀！」

网民表示有生之年睇到两代齐人

不少网民表示感动：「第一代第二代As One全员大集合，多谢马天佑！！」、「真心大癫，作为As One出道fans觉得感动。」、「你真系好劲，揾到Maggie，连As One都咁人齐！」、「多谢马友，有生之年睇到两代齐人。」、「成件事癫到好似AI出嚟咁。」、「As one 合体唱一次《Candy Ball 》可以吗。」、「马友本电话簿究竟有几厚？」、「大佬呀，你唔好咁痴线啦！」、「系癫嘅，两代as one都揾到，但如果揾到cookies合体会更癫更爆。」As One4位成员「Shin」吴思佳、「Tania」陈苑澄、「Oil」黄佳宜和「Elfa」邱念恩以韩风主打出道，，吸引不少fans支持。不过As One出道几年便告解散，「Oil」黄佳宜和「Elfa」邱念恩Oil和Elfa先后因健康理由退团，到2015年，陈苇璇及苏皓儿加入并推出《Candy Ball》唱到街知巷闻，更打入韩国市场，成为一时佳话。惟Shin因为要参加南韩Mnet女团育成类节目《PRODUCE 101》而暂时退出As One，令团队暂停活动一年，2017年再宣布各人个别发展，现时只有陈苇璇及苏皓儿仍活跃于娱乐圈。

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