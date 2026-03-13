Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

何雁诗一早知蔡思贝有离心︰要互相支持 林德信女儿飞机上周围跑无晒符

影视圈
更新时间：19:16 2026-03-13 HKT
发布时间：19:16 2026-03-13 HKT

何雁诗、林德信担任港台节目《体坛快闪》主持，两人今日（13日）录影节目，是他们的首次合作，林德信觉得做这类主持有难度，要跟稿讲，尤其是人名、F1赛事的引擎马力数字难以牢记，望拍摄会越来越轻松，「之后熟咗可以试吓加自己嘢。」何雁诗称幸好有提字机，可以轻松一点，又指自己向来喜欢欣赏运动比赛，上年就追随港超，去韩国、泰国睇足球比赛。何雁诗望能透过该节目了解不同运动项目。问到两人是否有倾凑小朋友的问题？他们笑言要背稿未有时间。

何雁诗蔡思贝或有合作

提到何雁诗早前到越南旅行时大晒三点式，她指做妈妈后，有时自觉身形有变，会有点顾虑，「就算我做咗妈咪之后，我都仲系一个女仔，做返一个女仔会做嘅嘢。冇特别因为身份唔同而限制自己，（老公郑俊弘OK？冇诈型？）佢冇特别出声，哈哈哈！」林德信也指，鼓励太太做自己，「最重要系太太和我妈咪开心！」笑说︰「happy wife, happy life！」另外，提到好友蔡思贝早前宣布离开TVB，何雁诗指对方事有跟她说，「系新嘅一页，作为朋友点都支持佢，将来有乜嘢要帮手一定会帮手，（有合作？）暂时未plan，暂时我哋嘅合作系互相support。将来工作上有啲咩合作，我就觉得同朋友一齐开工最开心！」

林德信小女儿冇时停

对于早前小儿子Asher搭飞机时拍打椅背被网民公审的风波，何雁诗表示早已解释，没有特别补充，重申儿子不是大声喊，她作为照顾者当然希望减少对其他人的影响，认为这是公德心，往后类似情况会特别注意。而林德信指，约两岁女儿林明也试过在飞机上周围走，「佢以为系自己地方。」幸好同机是林子祥杭州演唱会团队，并说好难为女儿佩带安全带，笑称︰「而家坐飞机要两个人夹住佢！」

