「TVB御用有钱人」黄子雄与旧爱罕同场 不婚主义拖足8年终分手 已婚夏竹欣转行年薪百万

现年57岁的黄子雄，拥有八分之一挪威和八分之一苏格兰血统，蓝血贵气形象，经常演出富豪、老板等角色，被封为TVB「御用有钱人」。近日黄子雄在已转行保险多时的连炎辉生日会上，遇上曾拍拖8年的旧爱夏竹欣，二人更大方合照。现时夏竹欣转投保险业并且有百万年薪，又于2021年跟圈外男友结婚，网民纷纷赞他以行动向旧爱表示「活动比你好」。

黄子雄跟旧爱夫妇同框

黄子雄近日在连炎辉生日宴，重遇旧爱夏竹欣，二人又大方合照，两人笑容灿烂，丝毫没有尴尬，完美演绎了「再见亦是朋友」。夏竹欣在ig分享当晚的喜悦，除了跟旧爱黄子雄同框，她亦有跟陈玉莲、佘诗曼、黄日华等艺人合照，并表示「玩足成晚，笑足成晚」。黄子雄跟夏竹欣曾因合作《同事三分亲》而相恋8年，对于感情的终结，黄子雄曾以12字回应：「因误会而结合，因了解而分开。」

黄子雄不婚主义变分手导火线

黄子雄来自单亲家庭，曾表示虽然不完全抗拒婚姻，但却被身边的朋友吓怕，有朋友结婚后离婚，亦有朋友为了小朋友不离婚，只是人前模范夫妻，人后不停嗌交，所以他认为婚姻并非人生必经阶段，但他亦表示不排除有天遇上令他向往结婚的人。

夏竹欣事业婚姻两得意

夏竹欣因《冲上云霄2》中「明日梦（Win）」一角而为人熟知，在2015年毅然离巢，转投保险界，年薪逾百万，事业一帆风顺，而她于2021年跟圈外男友黎伟诺结婚，爱情事业两得意，而黄子雄得知旧爱结婚，当时亦有送上祝福，现时二人在生日宴合照，完全没有半点尴尬。



