陈庭欣回应获Bob介绍男士 与对方合眼缘多共同话题 阮浩棕无桃花运未试过被女生追求

影视圈
更新时间：18:15 2026-03-13 HKT
发布时间：18:15 2026-03-13 HKT

慈善节目《博爱欢乐传万家》将于本月21日在电视城举行，担任司仪的陈庭欣（Toby）、阮浩棕、陈懿德及黄健东联同一众演出嘉宾戴祖仪（Joey）、太极、钟舒漫、车婉婉、柯雨霏、胡子贝等，今日（13日）出席记者会，分享演出项目。

Toby对男士印象很好

身为司仪界师姐的Toby，指曾经在慈善节目跟阮浩棕合作过，对方在「万千星辉颁奖典礼」夺得「飞跃进步男艺员奖」，所以毋需跟对方教路，更大赞对方高大靓仔，但染金头发。阮浩棕则笑谓人到中年先要反叛，当笑问她是否不喜欢反叛男生，Toby笑言自己试过。提到林盛斌（Bob）透露Toby正与由他介绍的一位男士约会及保持联络。Toby笑指获得这位男士邀请聚餐见面，印象亦很好，外貌也合眼缘。谈到两人可有下文，Toby指对方跟自己也对匹克球有共同兴趣，虽然对方不会打，但会开设匹克球场，所以大家会有好多共同话题。

阮浩棕暂时专注工作

回复单身的阮浩棕，谈到可需Bob为他介绍女生。阮浩棕笑指Bob为女艺人介绍男生居多，Toby即谓若然介绍女生给阮浩棕成功的话，就是第一名。不过阮浩棕坦言暂时专注工作为先，又自认一向没有桃花运，未试过被女生追求。

