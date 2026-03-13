张家辉为《我阿爹想旅行》降片酬 分享父女日本旅行甜蜜回忆 钟雪莹获加价 黄锎：她值得更多

由张婉婷监制、黄绮琳（Norris）及黄锎联合执导，张家辉与钟雪莹首度携手合演的《我阿爹想旅行》，已获香港电影发展局「薪火相传计划」资助900万。电影更入围第24届香港亚洲电影投资会（HAF）制作中电影计划（WIP），黄锎坦言希望筹集更多资金：「虽然我们之前的《金都》与《填词L》，合计制作费都没有900万，但作为电影人当然希望尽善尽美。《我阿爹想旅行》正处于后期制作阶段，今次参加HAF，就是想在资金上得到更多的支持，亦希望多听不同业内人士的意见。」

黄绮琳忆述促成合作

《我阿爹想旅行》筹备长达5年，期间经历疫情及其中一位监制罗启锐离世。前年《填词L》与《赎梦》分别入围意大利乌甸尼远东电影节，想不到造就张家辉加入《我阿爹想旅行》，与钟雪莹结下父女缘。Norris细说从头：「我们一起吃饭，客套说有机会可以合作，但回去认真想想，我正在写的剧本，是不是可以找张家辉与钟雪莹合演父女？立即查一查年龄，发现他们真的可以，于是开始假设家辉肯演，剧本角色可以怎样根据他去修改。」

家辉一见即钟情剧本

正式约见当日，Norris与黄锎相当忐忑，不肯定家辉是否答应。黄锎更准备杀手锏，一旦家辉当场拒绝，他会表白自己是「化骨龙」的忠实粉丝，这出戏就是想描述「化骨龙」已为人父的故事，期望以真情打动家辉。黄锎笑言：「想不到第一次见面，家辉已表示好喜欢这个剧本，更分享了好多意见，以及与女儿的小故事。」

张家辉父女故事放入剧本

张家辉透露曾经与囡囡两个人去日本旅行，一起吃拉面、四处游玩，对他来说，听得出是非常甜美的回忆。Norris透露有将家辉与女儿的故事片段放入剧本。可惜这段甜蜜又浪漫的父女往事，已被岁月逐渐磨蚀，黄锎说：「家辉说完这段美好回忆之后，接着就说女儿已长大了，现在想摸摸她的头、摸摸她手臂，都会立即被fing开！」随着家辉点头，连片名亦改为《我阿爹想旅行》，抵死呼应他在去年陈慧琳演唱会复刻电影《中华赌侠》跳唱《眼睛想旅行》的经典演出。