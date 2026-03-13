COLLAR两大「仙界女神」正面交锋 Ivy以花名「大口」作灵感挑战填词 Candy直白show自我

乐坛女子组合COLLAR继Marf（邱彦筒）、Winka（陈泳伽）、Sumling（李芯駖）与Day（许轶）先后「单飞」出歌后，昨日队中两大「仙界女神」Ivy（苏雅琳）与Candy（王家晴），亦宣布同时推出首支个人单曲《给你一只大口仔》与《直白》。日前二人分别为新歌拍摄MV，期间她们表示为拣选合适曲风及主题，绞尽脑汁，最后她们不约而同挑选慢歌作头炮，实行携手一切从「柔」开始。

Ivy灵感来自花名「大口苏」

Ivy在新歌《给你一只大口仔》中首次填词，希望透过歌曲分享她的经历及感受，从而令所有正在努力中的人，都有一种被拥抱与关爱的感觉，她说：「呢首歌嘅灵感系来自自己花名『大口苏』，呢个名陪咗我咁多年，开始觉得象征住自己好开心一面。其实当知道要出Solo时，会谂大家想见到点样嘅Ivy So，点样嘅Ivy So先会令大家满意，到开始谂Idea、填词都改咗好多版本，所以每个过程都系好大挑战，多谢好多人帮忙完成呢首歌，希望大家会喜欢。」

Candy请来Wyman填词

至于Candy的新歌《直白》，荣幸地请来Wyman黄伟文填词，歌曲以爱情故事作包装，带出面对所有关系，都要直接表达自己想法及感受，不要转弯抹角，亦不要互相猜度，Candy说：「MV入面嘅故事，唔系个人经历，不过用咗一个故事嚟展现我Character，自己系一个几直白同简单嘅人，呢首歌都对自己作一个提醒，对家人都要直接啲，表达对屋企人嘅感受同爱，有时我好怕丑，唔敢对家人讲『我爱你』、『多谢』等。」

Ivy、Candy单飞出歌有压力

过往COLLAR成员单飞出歌，都有不俗成绩，未知Ivy与Candy可有压力？Ivy表示：「超有，所以𠮶时谂出咩类型歌，谂咗好耐，畀咩面向嘅我大家睇，谂咗好耐。」而Candy则表示压力并非来自队友的成绩：「压力来源，唔系来自佢哋嘅成绩，由团到Solo真系好唔同，喺团入面好多事都有一班好姊妹分担，Solo就自己面对，所以会有压力同担心，但讲到成绩，当然希望大家听完会钟意，同埋有共鸣。」

Ivy、Candy一起互相扶持

两人同时出歌「正面交锋」又可会比较？Candy指：「我哋知道同时出Solo，由拣歌到录音，我哋都会互相分享，我哋仲一齐讨论，我觉得同Ivy由《造星IV》开始就好有缘分，好多嘢都一齐经历，我哋系互相扶持，互相陪伴。」Ivy同样认为一起出歌，感觉二人有一种陪伴的感觉：「系惊大家以为我哋有比较，其实我哋自己冇谂呢啲嘢，我哋好多嘢都有互相Share。」