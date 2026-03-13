Ian盼鼓励市民从生活小事起守护地球 洪嘉豪支持电动车减少碳足迹

今年由世界自然基金会香港分会（WWF）再次邀得陈卓贤（Ian）与洪嘉豪担任将于3月28日举行的「地球一小时2026」活动大使，延续去年的绿色使命。日前2人抽空拍摄全新宣传短片，以日常生活作为灵感，提醒大众由生活细节开始实践环保，齐齐熄灯一小时，好好爱护地球。

Ian时刻保持对环境的尊重

再次担任活动大使，Ian坦言感受更深：「去年首度亲身参与熄灯仪式时，被整个城市一同关灯的画面深深震撼，当灯光慢慢熄灭，大家抬头望向夜空，那份静谧令我真正感受到集体行动的力量。今年有幸再度担任活动大使，我希望大家不单止响应仪式，更是将『地球一小时』的精神延伸至日常生活之中，从生活小事做起，守护我们的自然环境。」Ian月前在繁忙工作后抽空前往新西兰，投入大自然的怀抱，亲身感受纯净辽阔的景色。他直言：「大自然的纯净与辽阔令我更加珍惜环境资源，提醒自己时刻保持对环境的尊重与自律，从细微处做起。」

洪嘉豪分享生活中的环保实践

至于第四年担任活动大使的洪嘉豪，他形容这身份已成为自己每年重要的一部分，作为爱车之人，洪嘉豪亦分享生活中的环保实践：「近年我开始支持电动车，也养成停车等候时熄匙的习惯。生活中还有很多简单方法可以减少碳足迹，例如注意电器使用、选择可重复使用的用品。我觉得环保习惯不必过于宏大，只要愿意持之以恒，日常的小行动累积起来，也能对未来产生影响。」

Ian、洪嘉豪默契十足

今年宣传短片以日常生活为故事灵感，由Ian与嘉豪亲身演绎，透过贴近城市人生活的细微片段，引导大众从熟悉场景中反思生活与环境之间的关系。2人以自然流露的演出方式，把日常中容易被忽略的习惯转化为反思契机，带出减少碳足迹其实可以由一个念头、一个行动开始，将环保由口号化为可实践的生活态度。拍摄当日，两人再度联手，默契十足，不时即兴交流对白与动作，亦会互相提醒环保细节是否贴近日常。现场气氛轻松愉快，工作人员笑言两位已培养出自然节奏，一个眼神已明白对方想法，展现再次合作的信任与默契。