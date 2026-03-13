谭咏麟凸巨腩现身金鱼舖 加持老板级粉丝参加《晚年好声音》 临走满足街坊愿望
更新时间：17:30 2026-03-13 HKT
现年75岁的殿堂级歌手谭咏麟，一向喜欢提携后辈，像《中年好声音3》的参赛者赵浚承，便是谭咏麟爱将，多次点名力赞。谭咏麟出名念旧，近日到上水金鱼舖探望老板好友，一班街坊亦闻风而至，拿出黑胶唱片给谭咏麟签名，而金鱼舖老板还即场高歌偶像金曲《一生中最爱》，想不到谭咏麟笑指可以参加《晚年好声音》。
谭咏麟突袭金鱼舖探老友
近日谭校长低调探访老朋友的影片在网上热传，片中他一身休闲装扮，顶著大肚腩，现身上水一家金鱼舖，与相识多年的老板朋友开心互动，场面温馨。这位老板原来是校长的「骨灰级」粉丝，见到偶像不但没有怯场，自称以前唱谭咏麟的歌唱得一塌糊涂，现在「十年磨一剑」，深情唱出谭咏麟金曲《一生中最爱》，还叫偶像品评他的唱功。
谭咏麟点评老板歌声鼓励参赛
谭咏麟全程面带微笑，耐心聆听，但听了几句，他已忍不住出声指正：「你个拍子同我唔同㖞」，虽然金鱼舖老板坚持「差不多」，又不时走脍，离真正歌手的水准甚远，但谭咏麟都有鼓励好友，大赞「进步咗好多，可以参加《晚年好声音》」。谭咏麟到访好友金鱼舖的消息，很快已经在附近疯传，马上有街坊闻风而至，还带来珍藏多年的黑胶唱片给偶像签名，网民大赞谭咏麟念旧亲民，深具大明星风范。
