波波黄婧灵化身「荷包守卫战士」 大赞一蚊件煎酿三宝物超所值
更新时间：14:51 2026-03-13 HKT
发布时间：14:51 2026-03-13 HKT
由一班靓仔靓女主持的饮食节目《美食新闻报道》，本周一、二、四、五晚8点TVB Plus（82台）播映。今晚「荷包守卫队」两位成员黄婧灵（波波）、蔡景行（行仔）再次出动，今趟目标是一蚊件煎酿三宝。
波波再度化身试食大使
波波试食后直言「无期望下绝对物超所值」。店主茜姐解释平嘅原因︰「做街坊生意薄利多销，街坊唔舍得我，我又唔舍得班街坊。」行仔点的沙姜鸡饭连饮品都是25蚊，堪称平通全港，卖点是店主秘制的姜蓉，用新鲜沙姜制造，每日朝9晚7有售，售完即止。波波再度化身试食大使，她说︰「平唔代表不唔好食，可以用有惊喜嚟形容，姜蓉做得好好食，仲要有菜、包饮品，绝对超值。」
施焯日品尝精致福建菜
而食评家谢嫣薇（Agnes）带施焯日（Arthur）品尝精致福建菜，Arthur即场表露福建人身份，他笑说︰「由细到大食阿妈煮嘅（福建菜）二十几年喇，福建面线成日食。」Agnes推介餐厅的特点是既有传统福建味，同时加入新的手法、概念去演绎。
Arthur自言「润饼」由细食到大
打头阵出场的冷盘永春老醋海蜇冻已非常出色，Agnes讲解说︰「将福建传统小食各种『冻』，做成精致版，变成啫喱冻。以现代方式重新演绎传统菜，用嘅永春老醋系中国四大名醋之一，名贵在陈酿3年先推出，醋味香浓。」接住出场的润饼Arthur自言由细食到大，不过就没有眼前的豪华，有大大只虾作馅料，他笑说︰「福建得嚟又唔太福建，因为太高级。」而必食的是福建名菜飘香红𫊻糯米饭，糯米饭吸收了蟹香及蟹糕精华，而且做到松软入味。主厨林阳师傅透露糯米会浸泡一晚，蒸完后再炒才有这个效果。结尾配上花生汤配手工黑麻糍，令一顿富贵福建菜画上完美句号。
