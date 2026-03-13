汤镇业双胞胎儿「艺术馆级」豪宅大公开！无敌海景尽收眼底 遗传妈妈姜坤美貌劲型仔
67岁资深艺人汤镇业的双胞胎儿子汤君慈（Bruce）与汤君耀（Chris），尽得父亲演艺细胞遗传，甫出道便备受瞩目。近日大孖汤君慈因其极具格调的家居布置，意外在网络上引发热议，其不凡的审美品味，锋芒甚至盖过其「星二代」光环。
汤君慈家居尽显品味
有台湾网民在Threads上发文，希望能参考一些「没有过多装潢，以软装打造美感」的家居设计，没想汤君慈会回复帖文，并大方分享其安乐窝的多张照片。照片中，见到汤君慈公开的客厅，见到巨型玻璃窗及海景。窗边摆放有两张单人扶手椅，营造出悠闲惬意的氛围。
客厅整体以大地色系为主调，搭配复古木质家具，沉稳又不失温馨。而饭厅的布置同样别出心裁，大理石圆桌、藤编餐椅，配上日式和纸吊灯，禅意十足，日与夜呈现截然不同的风情。汤君慈分享家居照外，亦曾公开做室内装修的情形，见到他钻墙、装吊灯和组装家私，动作熟练。
汤君慈无私分享心得
汤君慈的家居相曝光后，即引来大批网民激赞：「太有质感了！」、「装修品味真好！」面对网民的询问，汤君慈亦毫不吝啬，大方公开自己的家私「寻宝清单」，包括商场、本地设计店，以至海外的网店等，汤君慈还透露会透过网上二手平台，搜罗心仪的古董家私。
汤君慈兄弟留学美国
汤君慈与孖生弟弟汤君耀继承父母汤镇业、姜坤衣钵，于2017年入行。汤君慈中学毕业后，到美国加州大学洛杉矶分校（UCLA）修读社会学及电影系学士课程，毕业后返港成为演员，两年曾成为天下一旗下经理人公司Triple S艺人。
