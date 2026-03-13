五索泪崩谈关系悬殊「破坏人哋家庭」 富豪马清铿首度公开撑场关系浮面

35岁的五索（钟睿心）去年初曝光介入已婚富豪马清铿婚姻长达10年，更为男方诞下四子女，近年一年来越见高调，不时公开与马清铿的「家庭生活」。近日五索的公司举行春茗筵开数席，马清铿高调现身支持。

五索火红晚装晒身材

五索昨日（12日）在IG分享公司春茗的热闹盛况，更揾「金牌司仪」林盛斌（Bob）做司仪炒热气氛。五索再度穿上火红色逼爆上围的低胸长裙现身，马清铿同样打扮官仔骨骨，更挥手入场与老板娘五索并肩而行，算是二人自公开关系后，首次一同出席公开活动。

林盛斌邀主人家五索上台后，马清铿也现身台上，被林盛斌问到一个「私人问题」，马清铿对被偷拍及拍片是被逼还是自愿？马清铿微笑表示：「多数都唔知」。马清铿又展现风趣一面：「早知著好啲啦！」

五索：我承受咗好多

在五索分享的影片中，哽咽提起做第三者，破坏别人家庭的问题：「有好多人都觉得做少奶呢系一件好开心嘅事啦！但真正获得人哋尊重系一件好难嘅事。我同佢（马生）嘅关系好悬殊，好多人觉得我系破坏人哋家庭，又或者有好多外界唔知嘅嘢，我系承受住咗好多。」

五索控制唔到人标签

五索留言：「我控制唔到大部份人点样去标签我，但时间会厘清所有嘅误会。我的确唔系一个完美嘅人，敢于承认先至能够活出自己想要嘅人生。最后我一定要多谢一路以嚟粉丝嘅支持，你哋send俾我嘅每一个讯息都俾咗好多力量令到我能够走落去。（by the way马先生个笑容好似被逼咁）」

