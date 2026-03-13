李金凯闻吴业坤被「中声」分薄资源：我们没有坏心思 Windy对「一姐」之称不敢当

《中年好声音》歌手李金凯、庄子璇及詹天文（Windy）昨晚（12日）到将军澳电视城，参与TVB节目《唱钱》挑战唱歌拍子和音准。刚传出吴业坤因有感被《中年好声音》分薄资源而不再续约TVB Music Group（TMG），问到李金凯可有留意？他则认为并非《中年好声音》抢资源，觉得娱乐圈生态从来都是这样，大家都希望有最充足资源去做好音乐，更表明《中》没有坏心思，希望大家都有资源一齐越来越好。

李金凯希望全公司歌手都有工开

问他支持周吉佩还是张与辰争夺一哥之位？李金凯笑言：「有机会我争一哥㖞！讲笑吧！你们下次问他们二人支不支持我，哈哈！我做一哥可能是因为我年纪大。」追问他支持谁接任吴业坤的一哥之位？他表示，大家都唱得好，大家都是一哥，最希望全公司的歌手都有机会唱歌、出镜及有工开。庄子璇也大表认同，认为大家都是同事应该互相支持。问到Windy是否想当「一姐」？她谦称，自己还有很多地方需要改进，对一姐之称不敢当，还望大家继续支持自己。

Windy怕遇上李佳薇《煎熬》

此外，问他们有没有信心挑战Monster级别歌曲？李金凯表示，有信心，但能否挑战成功是另一回事，Windy亦表示有信心，但害怕有些歌不熟，在排序比赛时未能过，关，刚刚试唱完便即时失去信心，她称，应付慢歌时会欠缺信心，又透露，最怕遇上李佳薇的《煎熬》及吴若希的《越难越爱》等歌曲，为了应付这赛事，她近日不时在学校的琴室努力练习和写笔记。而庄子璇则直言，自己没有信心，但她刚才在试音时表现不俗？她笑指，每当见到红色出现便会惊，一惊便开始走音，又惊唱得太差会吓亲人，哈哈！