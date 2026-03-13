Eric Kwok 唔清楚侧田林宥嘉Jer音乐会入座率偏低 不会参赛《唱钱》夺10万元奖金 获森美赞做经理人好用心

TVB节目《唱钱》的两位主持森美及Eric Kwok（郭伟亮）昨晚（12日）在将军澳电视城进行录影。问到素人参赛者中是否有些很厉害？Eric直指，《唱钱》节目就是要说给大家知道做歌手有多难，要记歌词、音准和拍子，还有表情、台风及跳舞，一个歌手是用很多年时间去训练出来才有帮助，一个素人要将歌词背到滚瓜烂熟及声带控制能力好才能胜出。

Eric指《唱钱》重新给予作曲人尊重

森美则觉得，这次参赛的素人，有些也是职业歌手不时会在宴会中演唱，这节目让他们重新思考自己过往只顾唱得好听，而不理会音准问题，参加完这节目后，他们回去也会自我改进音准，所以节目很好，「很多人过往为唱得好听，没有理会音准问题，其实是对作曲人的不尊重，你看没有人会改贝多芬的乐曲，但流行曲却有很多人会改，这是对作曲人不尊重。」Eric笑言：「这个节目是重新给予作曲人尊重，同时提升全香港人耳朵的敏感度。」

Eric不会签参赛素人成为旗下歌手

有报道指，有40岁人母素人参赛者成功夺取10万元奖金？二人表示，因为还未播出该集，所以不可以透露太多，只能说录影了的集数中，暂时有一位素人成功夺取10万元，他们也很想有更多参赛者成功夺得大奖。Eric慨叹，有很多参赛者不肯拿钱走，因为他们想唱到最尾，导致分文也拿不到。至于会否邀请多些歌手参加这节目？Eric感到，有很多歌手背负着很多包袱，但侧田出来参赛之后便会较容易邀请更多歌手，森美也表示，有些时候是唱片公司不让歌手参与。问他们可有留意早前侧田、林宥嘉、柳应廷及吴林峰举行的音乐会入座率偏低？二人均表示不知道，但却觉得4位是唱得之人，有很多原因令入座率未如理想，未必与歌手有关。他们还打趣说：「叫他们几位歌手来参加这节目吧！哈哈！」问Eric会否打算参赛夺取10万元奖金？他表明，一定不会，因为知道自己唱得有多好。追问他可会签参赛素人成为旗下歌手？他同样表示，不会，帮XiX也纯粹是帮忙，自己完全不是做经理人的材料，早前XiX参与这节目时，自己又要照顾他们还要主持节目，差点失去半条人命。森美即大赞他说：「他真的很用心去做经理人，真的很尽责。」