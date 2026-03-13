Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

ROVER否认被放养感恩多机会 终有自己作品感觉如亲生仔 演唱会望带出「同行感」

影视圈
更新时间：00:15 2026-03-13 HKT
发布时间：00:15 2026-03-13 HKT

ROVER出道两年终能推出一首自包办曲、词、编及监制，真正属于乐队的新歌《旗迹》，除了开心之余，各人也为未来定下目标，希晋望能在30岁前锻练出靓身形、享仔想进修演技向影视进发、Kim要逼自己做运动令精神续航力提升，而Jason则要提升歌唱技巧及多学一种乐器，望能帮助ROVER有更多好作品。 文、图：钟舜英　

ROVER有信心做好每个机会

亨仔（陈镇亨）、Kim（卓金乐）、Jason（雷濠权）及希晋（王希晋）组成的ROVER将于3月30日在Portal Hong Kong举行首个演唱会《ROVER 2nd Anniversary Live》。Kim希望这次演唱会带给大家一种「同行感」，来看骚便有活在当下的感受。Jason期望大家看完这个演唱会，可以放低一些曾经一直想不通的事，带走一些台上发放出来的能量及信念，相信自己多一些。今年推出《旗迹》，亨仔直指感觉就是自己的亲生骨肉，是这两年来最深刻的一件事，在台上演唱这首歌会很到肉、很有感觉，有真正属于自己的东西，这感觉的冲击很大。对于之前传出ROVER被放养？希晋直指，这就是误会，有时网上有些人偏激了一点，亨仔说:「我们不是很有钱，但真的有很多机会，如果放养的话便不会有这演唱会，我们是很有信心去做好每个机会。」

4子各有不同目标

未来日子，各人也有各自想进步的空间，希晋希望结他继续进步，创作上多一些灵感，一定要为ROVER继续做好音乐及有稳定收入，性格上要成熟一些，更想在30岁前拥有一个靓的体型。Jason希望唱歌上有进步，特意在演唱会前学习一些正统的唱歌方式，也想学多一种乐器如结他或琴，有助于ROVER写歌及创作出更加多作品，Kim想自己的精神状态可以续航力强一点，很少运动的他也确立要多做运动，去改善自己的精神续航力。想参与多些影视的演出的亨仔，打算认真去读演戏课程，问他最想跟哪位演员合作？他说近日看了电影《夜王》，饰演「葵芳」的蔡蕙琪演出相当精湛，很少的戏份也发挥得很好，亨仔觉得这方面真的要学习。

