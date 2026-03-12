Stanley@MIRROR未婚妻Alina南美之旅阻滞多 因航班延误行李未见踪影
更新时间：23:45 2026-03-12 HKT
发布时间：23:45 2026-03-12 HKT
发布时间：23:45 2026-03-12 HKT
MIRROR成员邱士缙（Stanley）昨日出席男装品牌活动，大爆未婚妻李炘颐（Alina）到秘鲁旅行一尝死籐水，饮完仲呕到死。事实Alina这次南美之旅，过程中遇上不少阻滞，原来她因航班延误导致行李未见踪影。她在社交网大吐苦水，分享前往目的地的片段。她说：「我们上一班机延迟，在巴黎去阿姆斯特丹，现在我们上到飞机，但我们的行李在阿姆斯特丹，但一日只得一班机，他说最快明天给我，但其实明天就去亚马逊。」片中的Alina表现无奈，在机舱内大晒身上物品，当中有小量护肤品、七个杯面，但没有服装。
Alina称28小时后才取回行李
不过镜头一转，Alina的同行女性朋友笑言感觉行李跟住她们上机，最后Alina表示经过28小时后终于取回行李，因为人延误要住多一晚酒店又重新再买张机票，希望保险付清。Alina留言说：「呢单嘢真系好难忘，因为行李嘅延迟，成个行程延迟咗，我哋要比多晚酒店、重新买过张机票到下个点( Air France 比嘅回应仲难忘 )最后保险好似补得八旧水，都唔知补去边个位好， 以后欧洲转机真系不了！」
