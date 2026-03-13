细细粒体重反弹升至208磅 否认减肥失败 瘦身惨现「阿婆皮」：核突恐怖丨独家

陈嘉佳(细细粒)曾由286磅激减至130磅，成功震撼网民。惟近日受访自爆体重反弹60多磅，重回208磅圆润身形，但她强调并非减肥失败，只是「拉长战线」让身体休息。她自爆最难接受并非磅数回升，而是当日暴瘦后全身出现松弛的「阿婆皮」，更担心影响未来婚姻：下垂核突到连自己都嫌弃！采访：方骞平 摄影：谭志光

40岁陈嘉佳日前接受《星岛头条》独家访问时，见她锁骨消失、回复粗腰及圆碌碌身形，但语带轻松说：「我唔想呃你，𠵱家超过咗200磅。」她承认体重已回升至208磅(94.5kg），重返近60磅。

细细粒体重回弹冇挫败感

她却强调没有挫败感：「我唔系减肥失败，比起最高峰时仲差好大段距离先打回原形，咁点叫失败呢？我只系中途休息，放松一下再减过，将战线再拉长重新调配formula，畀身体休息一下。」她又形容如一个发明家，发明一个电灯，都经过成功失败啦。

细细粒认翻肥只因太自信

细细粒承认翻肥只因太过自信，「休息期间」竟然停用埋她提倡食用的苹果醋及减肥保健品，又经常跟自己说：「食埋呢个礼拜，下个礼拜开始减过」，结果懒散后难再一鼓作气，衍生拖延症。不过，承诺3月返回杭州后一定会再减，目标半年内由208磅减至132磅。她语带坚定说：「因为要配合老板王祖蓝接嘅工作，佢要求我瘦。其实佢只要求我健康，肥瘦反而冇问题。」

细细粒公开必瘦营养餐单

她从反弹中学习，必须寻求原因，下次会针对性减肥，她结论再减也不敢停保健产品及苹果醋，最重要「管住自己把口」，然后跟营养师饮食方案双管齐下：「月前曾转用营养师方案瘦咗22磅，唯一缺点只能带饭，所以又暂停。」细细粒公开营养师提供的「好掂」减肥餐单：空腹苹果醋后早上食两只白烚蛋，之后一杯250毫升以内脱脂奶及50克麦皮，重点起身一小时内要食早餐。午餐及晚餐份量一样，必须是绿色蔬菜，最好菠菜同西兰花，未煮熟每餐重150克；建议食白米饭，生米65克，熟米150克。肉类除肥猪肉外，每餐可食100克。必须戒甜及水果，每周只可一次「放纵餐」在下午轻食。

陈嘉佳揭体形古怪真相

细细粒形容现阶段好开心：「因为我钟意食嘢，可能我肥咗面圆咗，朋友眼中我开心咗，同之前感觉不一样。」减肥期间她靠买靓衫麻醉自己：「瘦嘅时候会狂买靓衫，喺杭州九个衣柜全部系衫；肥嘅时候就买嘢食，𠵱家好多新衫着唔落。」对于网民指她肥嘟嘟较可爱，太瘦反而身形奇怪，她解释说：「其实系我由细到大太肥，压到连条背骨都歪咗变型，所以身形好怪。」她强调现在不太在意别人评头品足，因为食得开心。

细细粒自爆减肥辛酸史

细细粒自爆减肥辛酸史，最难接受并非体重反弹，而是瘦下来后全身出现松弛「婆婆皮」：「减肥后全身皮松晒下垂，包括肚腩、大髀内侧、手臂下面，连胸部都冇晒型体，系核突恐怖㗎！」她说自己望到一刻都有啲嫌弃，曾担心「瘦咗之后揾到个老公结婚，洞房𠮶晚接受唔到」。她形容自己像「漏过气嘅气球」，即使瘦了也穿不到泳衣。原来「婆婆皮」成为减肥最大困扰，因为是全面范围，不能剪皮，可能需要加塑形训练。她现在学会边减边搽抗皱产品同步进行，减完再搽就不够时间。