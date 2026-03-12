Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

谢安琪农历生日获好友齐聚庆祝 杨偲泳带同男友张振朗现身祝贺

影视圈
更新时间：21:45 2026-03-12 HKT
发布时间：21:45 2026-03-12 HKT

身为一子一女的母亲的谢安琪（Kay），日前她出席《香港电影编剧家协会春茗及颁奖典礼》，坦言好享受做妈妈，又认为市面上合适年纪做妈妈的演员不多，希望能借此杀出一条血路。明日（13日）是Kay的49岁生日，但她外貌好像冻龄一样依然保持年轻，完全不似妈妈级人马。

Kay有老公张继聪陪伴左右

Kay今日（12日）在社交网分享吃开年饭兼庆祝生日聚会相，身为老公的张继聪有份出席外，好友杨偲泳更带同男友张振朗现身，一向面对传媒谈及男友时即转话题的她，公然跟男友张振朗同框出现，果然畀足面寿星女。Kay更开心留言说：「齐齐整整食个开年饭，仲庆祝埋我农历生日，团队上下一齐，坐埋一枱食吓～笑吓～就系最好嘅祝福，希望新一年事事顺利，日日都有开心事、餐餐都同钟意嘅人一齐食饭，身体健康，平安就是福！」

