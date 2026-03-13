何雁诗呼吁照顾者应减轻压力 越南晒水着提升信心丨独家

33岁的何雁诗（Stephanie）近日与老公郑俊弘（Fred）及3岁儿子Asher到越南度假，享受亲子玩水乐。她换上双色泳装晒浑圆蜜桃臀展现自信，坦言产后「肚皮松咗」，但学识放过自己。重提她挺身平息儿子飞机拍凳风波，她盼勉励同路人走出来减轻压力。 采访：方骞平

Stephanie出po𠱁自己开心

人妻何雁诗完成新春工作后闪往越南度假，她在社交网派福利，大晒性感三点式泳照，弗爆身材相当吸睛。她笑住解释大胆举动：「其实做妈咪已经好攰，Po乜做乜都系要令到自己开怀，做啲提升信心嘅事，唔好影响到自我形象。」Stephanie坚持：「就算做咗妈咪，最重要自己感觉舒服，着得开心。」她坦言产后觉得身材有走样，肚皮都松咗，但已尝试放下。亦有妈妈网友私讯为她打气，提醒她不好对自己身材太过焦虑，支持她「钟意做乜就做乜」。

何雁诗未打算追马仔

对于会否追生「马仔」？她断言：「唔会喇！生完Asher初期都有追多个冲动，𠵱家想做下嘢，而且阿仔需要特别照顾，最惊再生之后身形会再变。」因此她要将生育大计押后，不排除将来年纪大要雪卵。谈到患罕见基因突变病「天使综合症」的3岁儿子Asher状况，Stephanie指他最近爱上唱歌（哼高音）：「过年前佢虽然病住返学做物理治疗，但依然好开心，所以我觉得佢系非常快乐和幸福嘅儿童。」她指儿子每天都会有癫痫，作为家人，要时刻准备：「基本上佢唔算太难照顾，就算两滴水都可以玩好耐。」

Stephanie被批评唔会惹负面情绪

对于早前儿子搭飞机被指拍打椅背被网民公审风波，她重申坐在儿子前面的是自己妈妈：「Asher唔系全程拍凳，只不过佢开心嘅时候会咁样。」她强调儿子坐飞机很乖，没有收过投诉。她坦承：「照顾者一定有好大压力，未必有人会理解，但大压力亦要照做，我唔会有太多负面情绪，讲真呀，入行咁耐，我面对过好多评价，知道自己尽咗能力就得，正如越南旅程预先计划定行程及安排，包括飞机座位，尽量将影响范围减到最低。」她希望用自己的经历勉励其他同路人，「唔好令自己太大压力」。另外，入行17年对唱歌的坚持，她表示即使歌曲未必多人认识，却如新歌《在无人岛上跳舞》内容：「我会继续跳舞。」

