郭羡妮为keep fit只食五成饱 欧瑞伟拒揭《爱‧回家》女拍档磅数

影视圈
更新时间：21:15 2026-03-12 HKT
发布时间：21:15 2026-03-12 HKT

郭羡妮（Sonija）和欧瑞伟昨日出席无烟社区活动，席间大谈keep fit心得之余，被网民大赞51岁仙气依然的Sonija表示平日会忍口只食五成饱，但偶尔都会放纵食薯片。

Sonija当年拍《寻秦记》达体重高峰

Sonija自爆当年拍电视版《寻秦记》是其体重高峰：「当时套衫唔使扎腰，我又狂食零食，有成120几磅，返到香港即刻要减！」不过她强调开工饭就唔怕食，因为需要精力体力，更大赞《寻秦记》电影版有驻场大厨煮住家饭，最钟意肉饼、蒸鱼同炒菜。

欧瑞伟直认曾是烟民

两人接受访问时，欧瑞伟表示自己多年前曾是烟民：「以前在等拍戏的时候，同事就会递支烟给你，但自己不是很大烟瘾，所以话戒酒戒。」而Soijia自言不是烟民，认为女仔一定不可以吸烟，因为皮肤会差。

欧瑞伟指做演员要时刻保持体

欧瑞伟更被追问《爱‧回家》中几位女拍档谁最重磅，他坚拒透露，只肯讲邵初最轻磅。欧瑞伟直言做演员要时刻保持体能：「因为拍戏成日要吊威也、跳弹床，唔keep fit即系辛苦自己，潇洒啲好！」Sonija亦大赞对方多年来外形keep得好好。

朱家爱竟识听古文

二人盼望电影版《寻秦记》能冲破亿票房，Sonija透露日前带同女儿及妈妈入场支持：「原来个女识笑，佢识听古文！」提到电视深夜重播剧集版，她指女儿没有收看。欧瑞伟则笑言自己样子已不同，做不回25年前的自己。
 

