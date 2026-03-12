陈家乐亲自上阵跳桥脚仔软 张继聪锡身拍动作场面 《冲锋：火拼》中对立戏外双赢｜专访

陈家乐、张继聪在警匪电影《冲锋：火拼》有不少枪战场面，张继聪形容在尖沙咀丧开枪非常过瘾，陈家乐就话拍到唔够子弹用。张继聪表示拍摄高难度动作场面时，会量力而为，直言某些动作以前会「硬食」，现在会考虑是否有必要。陈家乐笑称拍过不少动作片，最重要是做足安全措施。撰文：黄佩丽、摄影：谭志光

《冲锋：火拼》在尖沙咀、深水埗、佐敦实地取景

陈家乐、张继聪在《冲锋：火拼》正邪对立。张继聪演悍匪头目，认为演反派角色具挑战性。故事中，他和演冲锋队警员的陈家乐因为一件往事而引发事端。悍匪对警察自然有大量开枪场面，张继聪频呼过瘾，「子弹是『任扫』的！记得有场戏，一take就用完所有子弹！」陈家乐称有两场枪战大场面要封街拍摄，其中一场在深水埗的戏份令他印象深刻，「当时气氛十分紧张，好有真实感，街坊以为发生大件事！」

张继聪、陈家乐在英皇电影《冲锋：火拼》中正邪对立，有你无我。

《冲锋：火拼》左起︰陈国邦、张文杰、方中信、陈家乐调查珠宝店连环劫案。

张继聪、安志杰这对《冲锋：火拼》悍匪兄弟在街头乱枪扫射。

陈家乐、张继聪受访宣传《冲锋：火拼》。

《冲锋：火拼》弃CG追求真实感

除了枪战场面之外，两人亦要埋身肉搏，事前花了不少时间练习，而动作指导张文杰设计的招式颇花体力，46岁的张继聪说：「有几晚拍通宵，真的好累。我不及安志杰（演劫匪）辛苦，有场戏他刚从美国回到就开工，要克服时差去打。我觉得几开心㗎，另一有场戏，我被陈家乐踢一脚，再抽起我挞出去，我后面是玻璃，全爆了！我是第一次挑战这种场面！睇playback时，我对自己说︰『原来还做到这些动作，几好』！」至于年轻一点，39岁陈家乐表示有一场跳桥戏令他胆战心惊，「起初觉得没甚么，去在桥顶，再望落去……真的好害怕！即使有『威也』都会怕，当时方中信（演警长）一齐跳，互相打气，跳完第一次后就不怕了，反而觉得好刺激！」

陈家乐、张继聪由戏内斗到戏外，分别凭《像我这样的爱情》、《金童》提名金像奖「最佳男主角」，对手有梁家辉、古天乐。

张继聪形容在尖沙咀拍《冲锋：火拼》丧开枪，异常过瘾。

《冲锋：火拼》有一幕，陈家乐飞踢张继聪，再挞佢生鱼！

《冲锋：火拼》在尖沙咀、深水埗、佐敦实地拍摄。

张继聪终于识得Say NO

提到某些高难度动作虽可用替身，陈家乐称能做的都想亲自做，但张继聪自爆有一场戏力有不逮，「当时在佐敦一个地狱停车场拍摄，平时宁愿被人拖车也不会泊这处！导演（吴家伟）要我踩油转入一个90度的弯，动作组师傅话经已度好位，叫我不用扭軚盘，踩油就得，当时安志杰坐在车后面，他拍惯动作戏，不害怕是正常的，但我话这样做，怕撞到人，而且挡风玻璃一定会撞爆撞甩，结果我无做到，交给师傅做，他又成功做到。（不会想试试？）完全无！我是稳重男人，不是年轻人，不会见人试我又试。」提到陈家乐、张继聪「人夫」和「人父」身份，拍动作戏时可会比以前锡身？陈家乐笑说最重要做足安全措施，太太连诗雅亦十分支持他，「她早排才第一次看《扎职3》，才感受打我拍打戏的辛苦。」张继聪明言会量力而为，「年轻时有些动作会『硬食』，现在会考虑是否有必要呢？」

陈家乐对于角逐金像奖「最佳男主角」抱平常心。

张继聪自揭拍《冲锋：火拼》有一场戏唔敢亲身试。

张继聪早前以「失恋」形容18岁长子张瞻到澳洲升学一事。

陈家乐、连诗雅的爱情结晶品Camila两岁了！

陈家乐、张继聪角逐金像奖影帝殊荣

陈家乐、张继聪由戏内斗到戏外，分别凭《像我这样的爱情》、《金童》提名金像奖「最佳男主角」，在梁家辉、古天乐面前，张继聪形容他与陈家乐是双赢，认为入围已是成功。陈家乐则称不理胜负，入围等于认同，已是最大的鼓励，成绩会交给天去决定。

张继聪表示拍摄高难度动作场面时，会量力而为。

陈家乐少拍枪战戏，却笑称拍过不少动作片。

张继聪凭《金童》角逐金像奖影帝荣誉。

《像我这样的爱情》题材独特，令陈家乐得到角逐影帝宝座的机会。