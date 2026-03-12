Marvel影星「鹰眼」谢洛美维纳疑沦为诈骗工具 被失婚妇指控网骗追数18万

55岁「鹰眼」谢洛美维纳（Jeremy Renner）又遇「桃花劫」，继去年11月被37岁华裔女导演周依指控性骚扰、恐吓后，最近又被一名来自加州莫德斯托市，兼自称是其高中同学的失婚女子Marnie Reeves指控他骗钱、骗感情。

谢洛美维纳、失婚妇口同鼻拗

谢洛美于2023年元旦因铲雪车意外险丧命，当时刚失婚的Marnie于同年4月在谢洛美的官方IG贴文中俾like，以示关怀。随后一个未经核实的帐号联系了她，自称是「谢洛美」，几年来共骗取了她23,450美元（约18.3万港元），她因此起诉谢洛美。传媒就此事查询谢洛美的代表律师，对方回应指：「本案与谢洛美维纳无关，这完全是一场毫无根据的诉讼，完全基于原告臆想与被告之间存在恋爱关系——这种想法没有任何事实依据。」但Marnie就认定是谢洛美及其亲属合谋诈骗她。

鹰眼「粉丝卡」分4种级别

据Marnie所说，她透过经过验证的IG帐号与「谢洛美」交流，她不认为这是「网络诈骗」。Marnie甚至在IG联络上她认为是谢洛美母亲Valerie Cearley的帐号，惟该帐号已不存在，而Valerie的真实帐号名称亦与Marnie联络的帐号不同。及后，Marnie得到一个她认为属于「谢洛美」的电话号码，然后从2023年4月到8月，她与这位「谢洛美」每天都透过WhatsApp对话数小时；接着她收到自称Lasse Larsson的人发来之付款讯息，她认为此人是谢洛美经理人团队成员，讯息中恳求她购买「粉丝卡」和其他商品，以便与谢洛美保持联系。「粉丝卡」分「普通套餐」价格1,100美元（约8,608港元）、「VIP银票」价格3,850美元（约30,128港元），「VIP金票」价格5,789美元（约45,302港元）、「VIP钻石」票价10,888美元（约85,206港元）。

有人思觉失调？

刚开始时，Marnie同意购买「普通套餐」，而在天天跟「谢洛美」联络后渐渐沉迷，期间她只试过一次透过Google Chat视像跟「谢洛美」倾谈，「当时他正开着车，没有直视我的眼睛，他有转过头来，我看到了他──我知道是他。」惟她未向传媒提供该段影片，声称该影片正等待法庭传票处理：同时提供了「谢洛美」向她说尽甜言蜜语的短讯，又声称手上有「谢洛美」重要部位的照片，指对方也有她的性感视频，并称对方以此来威胁她。1年后，Marnie总共损失了2,3450美元，她称之为「爱情骗局」。

鹰眼身家6亿

据报道，谢洛美净资产估计为8,000万美元（约6.26亿港元），根本不需要骗财，而Marnie认为他想透过「爱情骗局」来满足其控制欲。另外，早在2019年，就有人冒认谢洛美来行骗，谢洛美本人也曾在社交帐号发文，提醒粉丝慎防受骗。