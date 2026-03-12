Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

TVB「剧王视帝」风光不再？现身「明星晚宴」陪食饭500蚊有找 网民大感惊讶：几时陪唱K？

影视圈
更新时间：20:11 2026-03-12 HKT
发布时间：20:11 2026-03-12 HKT

TVB视帝陈展鹏近年大幅减产，由早年主力拍剧改为登台，去年只参演了大堆头剧集《玫瑰战争》，但尚未播出，亦未见他将接新剧的消息。近日陈展鹏向旅游业发展，现身多个复活节内地旅行团，出发日期及日数各有不同，最长日数的是4日3夜团，而最便宜的两天团竟然只需699元便可以见到视帝，一度引起网民讨论。

网民对「食饭兼睇明星」感到惊讶

近日有内地旅行在小红书出PO，陈展鹏将于4月4日在广东东莞举办一场明星晚宴，随费为¥498（约港币$567）/位或¥4680/围（约港币$5327、10人一桌），宣传帖文一出，即时惹来网民极大回响，不少网民对于这种「食饭兼睇明星」的赚钱模式感到惊讶。

相关阅读：TVB视帝陈展鹏由「剧王」变一年一剧 效法谭辉智做「星级伴游」 被质疑即将离巢？

只需500多元就可以与陈展鹏接触

「陈展鹏明星晚宴」将于东莞一酒店内举行，届时陈展鹏会在现场唱歌，对于只需500多元就可以与明星接触，有人说：「可以合照就去，吃个饭听听歌不如不去。」、「买100蚊义烧睇电视好过啦。」、「清明节假期，呢个日子好特别。」、「跟他说去直播好了，搞这些吃力不讨好的东西过时了，498我拿98去直播间买他东西，剩下400块给他刷礼物，他都要感谢我。」亦有人觉得影帝都沦落到这样赚钱：「已经沦落到要陪食饭，几时陪唱k？」、「甚么鬼？现在艺人是要这样工作赚钱的？市场差到这样了，已经惨烈。」

网民亦有将焦点放在晚宴的菜式上

除了关注票价及陈展鹏的表演内容外，网民亦有将焦点放在晚宴的菜式上，纷纷留言追问：「其实¥498包啲咩食？」、「会唔会净系得几碟小菜？」、「有冇鲍参翅肚食？」主办方回复指：「歌单曲目由煎pan私人准备，敬请期待。关于菜品我们精心准备地道粤菜佳肴，确保宾客在欣赏表演的同时，也能享受地道风味。」但有网民说：「票直298吧，剩余200就是吃的，估计就是旅行社团餐的水平？」、「一围赚3000，十围30000，咁几多钱请佢呀？」、「朱咪咪上次在东莞好像也是这个，一边食饭一边听她唱歌，其实感觉还不错。」

相关阅读：TVB一线小生老婆性感庆平安夜 穿火辣超高衩长裙出海 露美腿贺圣诞放闪无极限

 

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
DSE考场现神秘「阿婆军团」？不同试场涌现「长者级」考生 自爆背后离谱目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
DSE考场现神秘「阿婆军团」？不同试场涌现「长者级」考生 自爆背后离谱目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
时事热话
10小时前
天气︱提防着凉！季候风今晚杀到一夜跌8度 明日新界「腰斩」至13、14度
00:46
天气︱提防着凉！季候风今晚杀到一夜跌8度 明日新界「腰斩」至13、14度
社会
11小时前
星岛申诉王 |石门诊所求医被收2260元 移英港妈理论获退款：睇医生都差点被骗
申诉热话
8小时前
香港特别行政区政府财政司司长陈茂波（左四）、香港特别行政区政府文化体育及旅游局局长罗淑佩（右四）、香港特别行政区政府行政会议非官守议员林健锋（左一）、香港旅游发展局主席林建岳博士（右三）、香港赛马会公司事务执行总监谭志源（右二）、香港哥尔夫球会会长郭永亮（左二）、香港哥尔夫球会副会长吕庆耀（右一）及其他嘉宾见证捧杯时刻。
绕场一周｜马会首次担任「M」品牌高球赛官方社区合作伙伴 携手推动高尔夫共融发展
社会资讯
13小时前
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSIM
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSIM
生活百科
2026-03-10 17:07 HKT
北上埋单发现「惊天悭钱大法」！港人实测食饭即打86折 原来戏飞揼骨都得 知情者：你太迟钝了｜Juicy叮
北上埋单发现「惊天悭钱大法」！港人实测食饭即打86折 原来戏飞揼骨都得 知情者：你太迟钝了｜Juicy叮
时事热话
6小时前
68岁香港婆婆独游日本爆红 亲揭「唔使靠人」终极秘诀 网民惊叹「太屈机」：必学！｜Juicy叮
68岁香港婆婆独游日本爆红 亲揭「唔使靠人」终极秘诀 网民惊叹「太屈机」：必学！｜Juicy叮
时事热话
4小时前
马会支持「赛马会社区高尔夫球计划」 推动体育盛事
企业资讯
13小时前
40岁妈卖楼套现 再借钱扫8单位收租 忧学历贬值买资产 自诩「拿银行的钱在赚钱」
40岁妈卖楼套现 再借钱扫8单位收租 忧学历贬值买资产 自诩「拿银行的钱在赚钱」
海外置业
6小时前
房署夜晚上门公屋家访惹热议！凌晨2点、8号风球都嚟？过来人分享经验：有「佢」陪同先好开门｜Juicy叮
房署夜晚上门公屋家访惹热议！凌晨2点、8号风球都嚟？过来人分享经验：有「佢」陪同先好开门｜Juicy叮
时事热话
2026-03-11 16:49 HKT