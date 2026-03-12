TVB「剧王视帝」风光不再？现身「明星晚宴」陪食饭500蚊有找 网民大感惊讶：几时陪唱K？

TVB视帝陈展鹏近年大幅减产，由早年主力拍剧改为登台，去年只参演了大堆头剧集《玫瑰战争》，但尚未播出，亦未见他将接新剧的消息。近日陈展鹏向旅游业发展，现身多个复活节内地旅行团，出发日期及日数各有不同，最长日数的是4日3夜团，而最便宜的两天团竟然只需699元便可以见到视帝，一度引起网民讨论。

网民对「食饭兼睇明星」感到惊讶

近日有内地旅行在小红书出PO，陈展鹏将于4月4日在广东东莞举办一场明星晚宴，随费为¥498（约港币$567）/位或¥4680/围（约港币$5327、10人一桌），宣传帖文一出，即时惹来网民极大回响，不少网民对于这种「食饭兼睇明星」的赚钱模式感到惊讶。

相关阅读：TVB视帝陈展鹏由「剧王」变一年一剧 效法谭辉智做「星级伴游」 被质疑即将离巢？

只需500多元就可以与陈展鹏接触

「陈展鹏明星晚宴」将于东莞一酒店内举行，届时陈展鹏会在现场唱歌，对于只需500多元就可以与明星接触，有人说：「可以合照就去，吃个饭听听歌不如不去。」、「买100蚊义烧睇电视好过啦。」、「清明节假期，呢个日子好特别。」、「跟他说去直播好了，搞这些吃力不讨好的东西过时了，498我拿98去直播间买他东西，剩下400块给他刷礼物，他都要感谢我。」亦有人觉得影帝都沦落到这样赚钱：「已经沦落到要陪食饭，几时陪唱k？」、「甚么鬼？现在艺人是要这样工作赚钱的？市场差到这样了，已经惨烈。」

网民亦有将焦点放在晚宴的菜式上

除了关注票价及陈展鹏的表演内容外，网民亦有将焦点放在晚宴的菜式上，纷纷留言追问：「其实¥498包啲咩食？」、「会唔会净系得几碟小菜？」、「有冇鲍参翅肚食？」主办方回复指：「歌单曲目由煎pan私人准备，敬请期待。关于菜品我们精心准备地道粤菜佳肴，确保宾客在欣赏表演的同时，也能享受地道风味。」但有网民说：「票直298吧，剩余200就是吃的，估计就是旅行社团餐的水平？」、「一围赚3000，十围30000，咁几多钱请佢呀？」、「朱咪咪上次在东莞好像也是这个，一边食饭一边听她唱歌，其实感觉还不错。」

相关阅读：TVB一线小生老婆性感庆平安夜 穿火辣超高衩长裙出海 露美腿贺圣诞放闪无极限