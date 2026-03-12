Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

姜涛平安抵埗伦敦过百姜糖夹道欢迎 机组人员与保安拉起人链护驾 沿路挥手亲手接收信及礼物

更新时间：18:15 2026-03-12 HKT
发布时间：18:15 2026-03-12 HKT

姜涛前日(11日)出发往英国，于当地时间3月13日晚上举行首站巡唱《KEUNG TO "LAVA" LIVE TOUR 2026 - LONDON》，演出场地是伦敦著名温布莱体育馆(OVO Arena Wembley)。昨晚姜涛已顺利抵埗，他落机即在社交网派福利，分享在伦敦落机的情况，见机场有过百姜糖热烈夹道欢迎姜涛，场面虚冚，十多名机组人员和保安拉起人链护送他步出禁区，在场姜糖亦非常守秩序并没发生混乱状况。

姜涛与监制Edward Chan机舱合照

长途跋涉飞到英国，姜涛也未见疲态，心情大好沿路对到场接机的姜糖挥手，有不少姜糖把握机会送小礼物又递信给姜涛，他一一亲手接收，其中一条片中见到他最终双手捧满姜糖送上的礼物，有更多姜糖上前想送礼物给偶像，保安人员见越来越挤拥于是贴身为姜涛护驾，依然有姜糖找机会伸手递信给姜涛，他也亲民继续收大家的信和礼物。姜涛一到埗除了为姜糖分享落机实况，还大晒自己与监制Edward Chan在机舱合照，更有大头正面自拍照。

