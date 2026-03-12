葵芳蔡蕙琪凭《夜王》弹起处女拍广告 跟煲煲杨偲泳合体「过档揾食」

凭卖座电影《夜王》人气急升的「煲煲」杨偲泳（Renci）与「葵芳」蔡蕙琪（Kay）爆红率先接拍广告，两人在快餐店广告中再度化身性感女公关合体「过档揾食」，告别五光十色的夜场，到连锁快餐店「见工」。分别以伶牙俐齿以及「煞食」乡音展示「百货应百客」的看家本领，最终凭高超「口才」得到认证，成功转型。

杨偲泳新体验大饱口福

Renci与Kay对于和连锁快餐店合作感到开心又感恩，事关可以奉旨狂擦美食，大饱口福！Renci说：「之前拍摄《夜王》时，因为要穿贴身裙而不敢多吃，今次拍摄广告反而可以边拍边食，毋须担心肚饿，绝对是崭新体验！」至于Kay就自认是「肉食女」，她感恩可以将自己的广告处女作献出，更指是成就解锁！

葵芳创意演绎电影金句

谈到广告中玩转电影金句，例如「四舍五入」、「呢期最兴」、「坚持百货应百客」等，幽默感十足的Kay继续发挥创意：「自己最喜欢戏中所说的『开心要嚟，唔开心更加要嚟！』呢句！」Renci则最难忘电影中的志气金句：「最喜欢『我知你睇我唔起，我洗x你睇得起！』那段对白，因为职业无分贵贱，最紧要互相尊重！」

蔡蕙琪盼原班人马再合作

Renci与Kay又希望可以原班人马再合作！Renci说：「自己小时候也经常模仿『姐姐』在柜台嗌咪取餐的场景，嘴巴一定紧贴咪高峰，声音朦胧之间带点性感，更有『Chok声』的效果，相当好玩！」Kay则说：「我想挑战粗犷的角色，例如双刀火鸡之类，安排我到烧味部斩叉烧就Perfect了，事关葵芳不用四舍五入，一定足秤！」

