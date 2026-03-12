卧底娇娃丨张曦雯展现完美S形曲线震撼网民 何广沛升呢「最佳男配」惊喜客串

由张曦雯、陈滢、罗毓仪、邵美琪、马贯东、关礼杰、黄子恒、涂毓麟、吴子冲及钟柔美等主演的轻松动作喜剧《卧底娇娃》，逢周一至周五晚八点半翡翠台播映。

张曦雯超贴身短裙展S形曲线

今日公布的《卧底娇娃》抢先睇片段中，惊现何广沛的彩蛋！片段所见，戏内戏外均是「身形担当」的张曦雯（Kelly），身穿入膊粉蓝色超贴身短裙，趴在走廊上拼命摆出撩人姿态，将其完美S形线条展露无遗。值得留意的是，去年Kelly穿着这套粉蓝战衣于街头拍摄时，相关造型已在网上疯狂流传，网民纷纷惊叹她的惊人弗爆程度。

何广沛惊喜客串演看更

至于已升呢「最佳男配角」的何广沛，则似乎饰演热心看更，与Kelly有不少对手戏，更频频互打眼色！何广沛的惊喜客串，加上Kelly的「最强战衣」，成为观众点所在。

