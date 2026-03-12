Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

古天乐无预警现身社交平台搭嘴 与网民互动尽展亲民一面

影视圈
更新时间：17:15 2026-03-12 HKT
发布时间：17:15 2026-03-12 HKT

古天乐（古仔）早前为电影《寻秦记》宣传，经常出现戏院谢票与观众见面外，更开埋Threads帐户跟网民互动，令不少网民激赞表现亲民。

古仔留言引来大批网民回复

一向紧贴玩Threads的古仔，不但时常回复网民，仲会在完全无预兆之下突然搭嘴，呈现幽默一面。今日（12日）古仔严如Threads巡逻组长出巡一样跟网民互动，其中有网民分享马德钟演出片段，主题以「当你忙完一大轮，但老板仲系觉得你好得闲。」戏中的马德钟则咆哮大呻说：「全部嘢都系我做㗎！」最爆笑古仔突然本尊现身搭嘴，留言说：「有同事啱啱send俾我！你话佢唔小心定专登呢！」随即引来大批网民留言回复古仔，其中有人话：「个同事名系咪得两个字？」、「可能系唔小心专登咗！、「专登唔小心！」、「唔小心专登，老板，识做啦！」。相隔十几分钟后，古仔又搭嘴另一网民的po，原来这位男网民分享吃牛柏叶的片段，片中的他俯身品尝牛柏叶，吃得津津有味，并留言说：「食牛柏叶嘅统一姿势。」古仔搞笑留言表示认同，他说：「又真系要咁食㖞！好惊啲汁弹到件衫！」。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
DSE考场现神秘「阿婆军团」？不同试场涌现「长者级」考生 自爆背后离谱目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
DSE考场现神秘「阿婆军团」？不同试场涌现「长者级」考生 自爆背后离谱目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
时事热话
7小时前
天气︱提防着凉！季候风今晚杀到一夜跌8度 明日新界「腰斩」至13、14度
00:46
天气︱提防着凉！季候风今晚杀到一夜跌8度 明日新界「腰斩」至13、14度
社会
8小时前
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSIM
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSIM
生活百科
2026-03-10 17:07 HKT
香港特别行政区政府财政司司长陈茂波（左四）、香港特别行政区政府文化体育及旅游局局长罗淑佩（右四）、香港特别行政区政府行政会议非官守议员林健锋（左一）、香港旅游发展局主席林建岳博士（右三）、香港赛马会公司事务执行总监谭志源（右二）、香港哥尔夫球会会长郭永亮（左二）、香港哥尔夫球会副会长吕庆耀（右一）及其他嘉宾见证捧杯时刻。
绕场一周｜马会首次担任「M」品牌高球赛官方社区合作伙伴 携手推动高尔夫共融发展
社会资讯
10小时前
星岛申诉王 |石门诊所求医被收2260元 移英港妈理论获退款：睇医生都差点被骗
申诉热话
5小时前
房署夜晚上门公屋家访惹热议！凌晨2点、8号风球都嚟？过来人分享经验：有「佢」陪同先好开门｜Juicy叮
房署夜晚上门公屋家访惹热议！凌晨2点、8号风球都嚟？过来人分享经验：有「佢」陪同先好开门｜Juicy叮
时事热话
2026-03-11 16:49 HKT
黄咏仪医生离世｜百人送别追思会、今移送和合石火化 遗言「从不后悔行医」
黄咏仪医生离世｜百人送别追思会、今移送和合石火化 遗言「从不后悔行医」
医生教室
6小时前
马会支持「赛马会社区高尔夫球计划」 推动体育盛事
企业资讯
10小时前
北上埋单发现「惊天悭钱大法」！港人实测食饭即打86折 原来戏飞揼骨都得 知情者：你太迟钝了｜Juicy叮
北上埋单发现「惊天悭钱大法」！港人实测食饭即打86折 原来戏飞揼骨都得 知情者：你太迟钝了｜Juicy叮
时事热话
3小时前
米芝莲2026｜必比登推介名单 香港6间食店首度上榜 黄大仙屋邨饭店/湾仔明星煲仔饭/正宗拿坡里薄饼登榜！
米芝莲2026｜必比登推介名单 香港6间食店首度上榜 黄大仙屋邨饭店/湾仔明星煲仔饭/正宗拿坡里薄饼登榜！
饮食
6小时前