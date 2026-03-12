古天乐无预警现身社交平台搭嘴 与网民互动尽展亲民一面

古天乐（古仔）早前为电影《寻秦记》宣传，经常出现戏院谢票与观众见面外，更开埋Threads帐户跟网民互动，令不少网民激赞表现亲民。

古仔留言引来大批网民回复

一向紧贴玩Threads的古仔，不但时常回复网民，仲会在完全无预兆之下突然搭嘴，呈现幽默一面。今日（12日）古仔严如Threads巡逻组长出巡一样跟网民互动，其中有网民分享马德钟演出片段，主题以「当你忙完一大轮，但老板仲系觉得你好得闲。」戏中的马德钟则咆哮大呻说：「全部嘢都系我做㗎！」最爆笑古仔突然本尊现身搭嘴，留言说：「有同事啱啱send俾我！你话佢唔小心定专登呢！」随即引来大批网民留言回复古仔，其中有人话：「个同事名系咪得两个字？」、「可能系唔小心专登咗！、「专登唔小心！」、「唔小心专登，老板，识做啦！」。相隔十几分钟后，古仔又搭嘴另一网民的po，原来这位男网民分享吃牛柏叶的片段，片中的他俯身品尝牛柏叶，吃得津津有味，并留言说：「食牛柏叶嘅统一姿势。」古仔搞笑留言表示认同，他说：「又真系要咁食㖞！好惊啲汁弹到件衫！」。