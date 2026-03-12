滕丽名公开TVB饭堂「私房菜单」竟被误当成佘诗曼 网民哭笑不得：太像了不能怪我

入行30年的滕丽名近期因为电影《寻秦记》而翻HIT，为了保持人气，滕丽名不时在小红书拍片与fans互动，日前滕丽名拍了一段短片，介绍电视城鲜为一知的一面。

滕丽名介绍canteen美食惹来热讨

滕丽名今次推介电视城canteen美食，其实过往有不少节目都会在canteen取景，所以对canteen的内貌不会太陌生，滕丽名介绍canteen的美食，随即惹来网民热讨。

滕丽名开餐前拎出私伙辣椒粉调味

滕丽名说：「大家都应该好熟悉，呢度就系我哋TVB饭堂啦。无论喺任何时候，我哋都好想上嚟呢度，因为呢度啲嘢太好食，太有回忆。基本上呢度系我由细食到大、食得最多嘅餐厅，我都食咗几十年。」接着滕丽名先去点餐，因为是下午茶时间，人流比较少，有机会买到心水美食：「呢度最出名系扒芝士腿治、仲有鱼肉烧卖同咖喱鱼蛋同埋炸鸡脾。」滕丽名开餐前更拎出私伙辣椒粉调味，觉得比较健康。片段所见，价格相当便宜，一份杂锦车仔面只需32蚊连热饮，三餸即食面卖25数，名物扒芝士腿治都只系18蚊，烧卖就11蚊6粒，比起其他食肆确实便宜。

滕丽名竟被误认为佘诗曼

结果不少网民留言，但竟有人误认滕丽名为佘诗曼：「阿佘好能吃哦，还那么瘦。」有人随即纠正说：「佢系滕丽名。」、「你好会开玩笑，哈哈。」、「我怀疑你是故意的。」、「 哎呀我去，她俩长太像了，不能怪我。」后来还有人说：「我一直好奇员工吃饭要给奖钱吗？给的话是很便宜那种吗？我小时候父母单位的食堂需要给钱，不过就一两块钱小意思下的那种。」、「我睇个价好便宜，可能已经有员工福利折扣了。」、「外面人能不能去这食堂消费？」、「爱回家的大学食堂吃饭。」、「好多剧集里面吃饭的片段都在这里取景。」

