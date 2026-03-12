Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

滕丽名公开TVB饭堂「私房菜单」竟被误当成佘诗曼 网民哭笑不得：太像了不能怪我

影视圈
更新时间：16:00 2026-03-12 HKT
发布时间：16:00 2026-03-12 HKT

入行30年的滕丽名近期因为电影《寻秦记》而翻HIT，为了保持人气，滕丽名不时在小红书拍片与fans互动，日前滕丽名拍了一段短片，介绍电视城鲜为一知的一面。

滕丽名介绍canteen美食惹来热讨

滕丽名今次推介电视城canteen美食，其实过往有不少节目都会在canteen取景，所以对canteen的内貌不会太陌生，滕丽名介绍canteen的美食，随即惹来网民热讨。

相关阅读：TVB上位男星北上吸金挑战体能极限 5天赶拍65集短剧陷「循环地狱」 揭做男一辛酸：精神身体很累

滕丽名开餐前拎出私伙辣椒粉调味

滕丽名说：「大家都应该好熟悉，呢度就系我哋TVB饭堂啦。无论喺任何时候，我哋都好想上嚟呢度，因为呢度啲嘢太好食，太有回忆。基本上呢度系我由细食到大、食得最多嘅餐厅，我都食咗几十年。」接着滕丽名先去点餐，因为是下午茶时间，人流比较少，有机会买到心水美食：「呢度最出名系扒芝士腿治、仲有鱼肉烧卖同咖喱鱼蛋同埋炸鸡脾。」滕丽名开餐前更拎出私伙辣椒粉调味，觉得比较健康。片段所见，价格相当便宜，一份杂锦车仔面只需32蚊连热饮，三餸即食面卖25数，名物扒芝士腿治都只系18蚊，烧卖就11蚊6粒，比起其他食肆确实便宜。

滕丽名竟被误认为佘诗曼

结果不少网民留言，但竟有人误认滕丽名为佘诗曼：「阿佘好能吃哦，还那么瘦。」有人随即纠正说：「佢系滕丽名。」、「你好会开玩笑，哈哈。」、「我怀疑你是故意的。」、「 哎呀我去，她俩长太像了，不能怪我。」后来还有人说：「我一直好奇员工吃饭要给奖钱吗？给的话是很便宜那种吗？我小时候父母单位的食堂需要给钱，不过就一两块钱小意思下的那种。」、「我睇个价好便宜，可能已经有员工福利折扣了。」、「外面人能不能去这食堂消费？」、「爱回家的大学食堂吃饭。」、「好多剧集里面吃饭的片段都在这里取景。」

相关阅读：滕丽名罕谈与魏骏杰、郭政鸿旧情 自认潇洒分手够狠 曾被伤透仍护旧爱：唔好影响人哋家庭

林正峰曾分享出席颁奖礼流程：

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
天气︱提防着凉！季候风今晚杀到一夜跌8度 明日新界「腰斩」至13、14度
天气︱提防着凉！季候风今晚杀到一夜跌8度 明日新界「腰斩」至13、14度
社会
7小时前
DSE考场现神秘「阿婆军团」？不同试场涌现「长者级」考生 自爆背后离谱目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
DSE考场现神秘「阿婆军团」？不同试场涌现「长者级」考生 自爆背后离谱目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
时事热话
5小时前
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSIM
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSIM
生活百科
2026-03-10 17:07 HKT
香港特别行政区政府财政司司长陈茂波（左四）、香港特别行政区政府文化体育及旅游局局长罗淑佩（右四）、香港特别行政区政府行政会议非官守议员林健锋（左一）、香港旅游发展局主席林建岳博士（右三）、香港赛马会公司事务执行总监谭志源（右二）、香港哥尔夫球会会长郭永亮（左二）、香港哥尔夫球会副会长吕庆耀（右一）及其他嘉宾见证捧杯时刻。
绕场一周｜马会首次担任「M」品牌高球赛官方社区合作伙伴 携手推动高尔夫共融发展
社会资讯
8小时前
房署夜晚上门公屋家访惹热议！凌晨2点、8号风球都嚟？过来人分享经验：有「佢」陪同先好开门｜Juicy叮
房署夜晚上门公屋家访惹热议！凌晨2点、8号风球都嚟？过来人分享经验：有「佢」陪同先好开门｜Juicy叮
时事热话
2026-03-11 16:49 HKT
青马大桥逾10车相撞酿10伤 有车辆翻侧冒烟2人被困
00:58
青马大桥逾10车相撞酿10伤 有车辆翻侧冒烟2人被困
突发
7小时前
「最经典艳星」爆被黑社会威吓拍露点戏  上《奖门人》疑被抽水豪言「冇所谓」：我胸大有脑
「最经典艳星」爆被黑社会威吓拍露点戏  上《奖门人》疑被抽水豪言「冇所谓」：我胸大有脑
影视圈
7小时前
马会支持「赛马会社区高尔夫球计划」 推动体育盛事
企业资讯
8小时前
米芝莲2026｜必比登推介名单 香港6间食店首度上榜 黄大仙屋邨饭店/湾仔明星煲仔饭/正宗拿坡里薄饼登榜！
米芝莲2026｜必比登推介名单 香港6间食店首度上榜 黄大仙屋邨饭店/湾仔明星煲仔饭/正宗拿坡里薄饼登榜！
饮食
5小时前
黄咏仪医生离世｜百人送别追思会、今移送和合石火化 遗言「从不后悔行医」
黄咏仪医生离世｜百人送别追思会、今移送和合石火化 遗言「从不后悔行医」
医生教室
4小时前