欧阳妙芝跻身「最强星妈」 大仔步细佬后尘挑战真人骚《全澳一叮》 高颜值加音乐才华震惊全场

港姐出身的欧阳妙芝在2004年与金融才俊方时俊（Steven）并诞下大仔方玉丞（Achille）和细仔方玉亨（Atilla），两个儿子尽得父母的真传，同样是靓人一族，细仔方玉亨自幼喜欢跳舞，曾参加选秀节《亚洲超星团》，可惜最终以18强止步，未能出道成为「Loong9」成员。不过，他未有放弃追梦，方玉亨后来赴韩国参加选秀节目《PROJECT 7》并成功跻身100强，成为唯一香港代表，欧阳妙芝亦百分百支持儿子追梦。

欧阳妙芝大仔方玉丞同样充满表演欲

欧阳妙芝的大仔方玉丞在13岁的时候，主动向父母提出到澳洲升学，当时欧阳妙芝尊重儿子的意愿，给他去闯一闯，不经不觉，欧阳妙芝的大仔方玉丞已经20岁了，但原来同样充满表演欲， 早前参加真人骚《全澳一叮》（Australia's Got Talent），凭其pop-punk风格功晋身21强。

欧阳妙芝大仔方玉丞参加真人骚《全澳一叮》

欧阳妙芝一直很支持儿子追梦，今次到大仔方玉丞参加真人骚《全澳一叮》（Australia's Got Talent，她在IG贴上方玉丞演出的片段，片中所见，方玉丞信地弹奏吉他，随音乐摆动身体自弹自唱，表现入型格够，欧阳妙芝写道：「So proud I cried（感到骄傲，我都哭了）。」方玉丞身形好高大，比约177厘米身高的欧阳妙芝更高，而且五官标致，遗传妈妈的高颜值。目前在大学主修国际商务和考古学科目，不过私下热爱克音乐和摇滚乐团Blink-182，近期，Achille伙拍朋友组成二人音乐组合—whereshewasband，不时上载自弹自唱的短片及演出的动态。

细仔方玉亨出道意愿强烈

细仔方玉亨出道意愿强烈，减肥成功后曾参加TVB联同香港星空卫视打造的选秀节目《亚洲超星团》，突变「长腿Oppa」引起关注。欧阳妙芝多次现身活动支持细仔，更陪伴细仔北上受训。虽然最终在《亚洲超星团》18强止步，但方玉亨没有放弃做明星的梦想，在2024年再参加韩国选秀节目《PROJECT 7》，是唯一一位跻身100强的香港参赛者，方玉亨曾分享在韩国当练习生的残酷经历：「其实我觉得选秀虽然系一个好好嘅方法畀好多练习生去出道又或者出名少少，但系我觉得可能成个系统可以变到冇咁剧烈。因为之前我喺韩国𠮶边可能日日练到凌晨五点，跟住瞓一个钟朝头早七点八点又要继续练习，头𠮶日基本上日日都有哭夜晚。」

