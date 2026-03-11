Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

柯炜林未获舞台剧奖提名 以谦卑态度面对 继续服用药物对抗癌症

更新时间：21:45 2026-03-11 HKT
发布时间：21:45 2026-03-11 HKT

柯炜林（Will）今日（11日）出席男装品牌春夏系列发布活动，对于主演电影《大蒙》获第五十届香港国际电影节（HKIFF）安排在4月3日及5日于文化中心各有一场放映。柯炜林坦言有游子归来的感觉，因为该片在台湾获得不俗成绩，当时不觉得拍摄辛苦，反而睇返幕后花絮后觉得自己好坚强，因独自一人在台南面对一个很喜欢的剧本，亦有畀压力自己要做得更好，「如果揾得我呢个香港演员，就想有一种要求，有一种责任感，暂时呢部戏喺台湾观众眼中系ok嘅，希望带到返来香港唔会令大家失望。」

柯炜林需会见医生观察情况

至于早前确诊肺腺癌第四期的他，谈到现时身体状况？他笑言不俗，继续服用药物，并会见医生观察情况。提到他有份演出的舞台剧《笨蕉大剧院》，未有在应届舞台剧颁奖礼获提名。柯炜林自认是演出舞台剧新手，以谦卑态度面对，加上该剧演出期间，自己身体出状况，但并未因此而耽误，还能够上台演出，虽然葛民辉无份获提名，不过相信前辈们比他更宽心。

