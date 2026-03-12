江美仪被轰「无礼大婶」豁达认衰：笑多啲 旧剧翻热解开15年心结丨独家

54岁视后江美仪之前因TVB深夜重播15年前剧集《名媛望族》，凭「三姨太」一角再度人气急升。不过人红是非多，佢向来直率嘅性格成为网民攻击目标，有人出帖狠批佢「港婶自大、无礼貌」。面对「无礼大婶」指控，江美仪坦然接受，更自我检讨：「可能我唔笑个样比较衰，而家笑多啲。」采访：方骞平 摄影：林宾尼

江美仪拍护老院社企广告

江美仪凭借《名媛望族》的霸气演出再次成为网民热话。乘着人气回升，江美仪接拍护老院社企广告，片中紧随《名》剧晒英文，呼吁大家「like」、「share」及「subscribe」，笑言自己犹如变身英文老师，被发掘到另一面才华。毕业于知名英文中学的她，入行前做秘书时老板都是外国人：「我嘅英文程度一定唔止得讲『I go to school by bus.』」她开心表示总算冇丢中学嘅面子。

江美仪「重口味」变成励志故事

当年江美仪的黑丝造型曾被斥「重口味」成为最大心结，她一度自责「陀衰家」，担心影响收视、教坏细路。这个「重口味」标签一直跟随她，甚至延伸到和马国明《冲上云霄》的姊弟恋角色。没想到时隔十五年剧集翻hit，观众反而激赞演出，令她感触良多：「当年可能行得太前，𠵱家啲人开放啲，可以好接受。」「咸鱼翻生」更令她悟出人生道理：「唔好谂住𠵱家唔得，可能之后会出人头地呢？即使今日冇人欣赏，但迟早就会被看见，一定不能气馁hea拍。我呢个系一个好励志嘅故事，谂都谂唔到一觉醒来，个世界唔同咗。」

江美仪变nice后感情未有着落

令她始料不及，网民更发挥创意将她剧中的对白制成电话铃声，笑言以后登台可以「用呢首歌揾食」，成为自己的「饮歌」。另外，就连十几年前做模特儿的靓相都成为「出土文物」。不过，人红是非多，江美仪的直率性格再次成为网民讨论焦点。有网民在社交平台Threads上发文，狠批她「港婶自大、无礼貌、乞人憎」，更质疑她用「真性情」来包装自己。面对突如其来的恶意攻击，曾历尽事业与感情起伏的江美仪作自我检讨：「可能我唔笑个样比较衰，𠵱家笑多啲，同埋客气啲对人啰。」变nice的她自言还未有伴，感情一切随缘。

江美仪爆老本食得七七八八

尽管有人气，但她坦言收入暂时未有激增，更笑住自爆老本都食得七七八八啦：「啱啱拍完两剧，之后上大湾区做TVB节目，𠵱家大环境唔好，有嘢做屋企有饭食已好好㗎啦，乜状况都接受，唔好咁上心，大家要保持正能量继续努力。」最后问到五十四岁的江美仪会否再以黑丝造型拍剧？她大笑道：「我知你错过我青春期，希望你唔好错过我嘅更年期！」