Stanley谈婚礼只负责畀钱 爆Alina秘鲁旅行饮死藤水：呕到死 透露MIRROR下月举行签唱会

MIRROR成员邱士缙（Stanley）今日（11日）出席男装品牌春夏系列发布活动，提到李健宏（KB/Kevin Boy）早前分享滑雪照片，其中有王智德（Alton ）及周秀娜等。Stanley表示今次与Alton同行，不过未有见到周秀娜。

Stanley撇下Alina去滑雪

当笑他撇下未婚妻李炘颐（Alina）去滑雪，Stanley笑指未婚妻已到秘鲁旅行，可能对方下嫁前要洗涤身心灵。他笑说：「佢饮死藤水，仲话饮完呕到死，无话睇到乜，听觉突然放大好多咁。」谈到未婚妻饮死藤水是否想回忆跟他的前世姻缘，Stanley笑指Alina曾经查问前世今生，指他是一只乌蝇不停追住对方。

Stanley最重要听从另一半说话

提到MIRROR工作近况，Stanley透露下月7日举行签唱会，亦会拍摄团综，早前更为新团歌录音，并已排期会拍MV。谈到工作忙碌，能否为婚礼安排妥当？他笑言自己只负责畀钱，最重要听从另一半说话，但不能没有要求，自己的要求只要对方开心，更认为婚礼主题要靓，来宾要玩得开心。问到可有计划渡蜜月地方，他坦言未计划，待举办婚礼后再作打算。

