《回魂夜》李太神隐逾20年罕露面 卸艳丽光环回归平淡 传已为人母转型做导师

影视圈
更新时间：11:00 2026-03-12 HKT
发布时间：11:00 2026-03-12 HKT

56岁袁文杰加入TVB后凭电视剧《不懂撒娇的女人》饰演霸气大老板「游俊杰」而备受注目，其后加入处境剧《爱·回家之开心速递》，再凭「潮伟」一角入屋，与「熊尚善」滕丽名的感情线被视为「最佳CP」，不过曾因分享「感谢」短片被揣测离巢，袁文杰至今未有为事件作出回应，但社交平台工作联络已变更为个人电邮。

袁文杰与古巨基是艺训班同学

近期袁文杰频频四出散心，亦与好友们聚会，日前袁文杰在IG贴上与艺训班同学聚会的相片，原来袁文杰当年曾报读TVB艺训班，后来再加入亚视。今次袁文杰带来不少惊喜，除了古巨基是同学外，还有很多位久未露面的艺人参与，包括曾主持《 闪电传真机 》的「Idy姐姐」颜菁苇，与及曾在周星驰经典电影《回魂夜》饰演李太的谭淑梅（Carol）。

相关阅读：90年代女星谭淑梅疑似近照罕曝光！与股坛猛人撞样 网民赞：真人好有料

谭淑梅惊喜现身撞样股坛猛人

袁文杰称今次聚会是为了庆祝大家认识35年，负责统筹的古巨基不单与儿子古晋匡（Kuson）出席，还请到当年艺训的两位导师傅月美（May姐）及张之珏出席，袁文杰留言说：「好开心超兴奋一个晚上，亦都系我哋呢班同学仔女认识35周年的日子，感谢基仔安排一切，一句：彼此珍惜相见的时间，过去。现在，将来…亦要感恩May 姐傅月美老师及张之钰老师的教导，我哋呢班同学仔，系一世嘅同学仔，仲有新加入6岁大嘅靓仔同学Kuson，我哋系第四期艺员训练班！」在片中，袁文杰逐一介绍同学仔，又与古巨基自拍：「其实我同基仔都系同学嚟㗎！」古巨基搣住Kuson块面，说：「佢都系我哋同学㗎！」袁文杰又问：「系咪好靓仔呢？」不过最令人感到惊喜，竟然发现谭淑梅的身影，自从1998年演出完《生化寿司》绝迹影坛，期间只曾在2007年港台节目《性本善》绝迹娱圈，谭淑梅多年来未有再现身人前，神隐28年的谭淑梅留有一把长发，脸上留有不少岁月痕迹，撞样股坛猛人「青姐」胡孟青。

相关阅读：Ian戴罩演绎星爷《回魂夜》 连串生日应援头炮沙滩执垃圾

谭淑梅演出《回魂夜》成集体回忆

谭淑梅曾在电影《回魂夜》饰演李太，剧情讲述住在公屋的李老太在梯间跌死，于是「头七」回魂之夜上了孙仔身，欲向儿子及媳妇报仇，其后李先生找屋邨保安队帮忙，保安队长「卢Sir」发现原来李老太被儿子和家嫂杀死，而夫妇为了掩饰罪行要胁卢Sir跳楼，自称是「捉鬼专家」的「Leon」周星驰却错手杀死李先生，而李太太就穿上红衣跳楼，临死前发誓在回魂之夜回来报仇，谭淑梅的演出成为不少人的集体回忆，早年曾有网民贴出谭淑梅的相片并称「真人好有料」，有网民留言赞谭淑梅「算keep得好」，接着再有人留言：「在2008年夏天，在大屿山长沙的巴士站，见她和一个穿幼稚园校服的小妹妹在校巴，相信当时她住在附近的村屋。」、「佢女女都好大个啦，而家应该差唔多20岁。」、「之前search 到佢自己开咗一间教小朋友唱歌，演戏嘅学校喺葵涌，而家唔知仲喺唔喺度。」、「我几年前在工联会学手工艺course，佢喺导师，我觉得佢好面熟，在电影《回魂夜》见过，便直接问佢喺唔喺谭淑梅，佢点头认。」谭淑梅在90年代入行，入行初期拍过廿多套部电影，主要代表作有《回魂夜》、《鹿鼎记 II 神龙教》，在《鹿鼎记2》中，谭淑梅饰演「阿珂」李嘉欣的师姐，有人说：「最记得细个时啲大人话，其实呢个五官都好靓。不过隔离系李嘉欣，无法啦。」

相关阅读：袁文杰告别《爱回家》？贴合照兼二字留言疑离开TVB 「潮善CP」8年情随时成绝响

袁文杰被揣测离巢：

