冯素波率后辈拍片叹怀旧点心 八旬打匹克球展功架

影视圈
更新时间：17:15 2026-03-11 HKT
发布时间：17:15 2026-03-11 HKT

冯素波（波姐）早前新春期间大尝时令美食，体重也增加了不少，但近期爱上打「匹克球」的她完全冇有怕，但打波需要对手，波姐特别相约饮食网络节目「叹世界突击队」的Madam 黄婉曼(Icy)，女特务梁茵（Kiko）、 罗堃尉（Karen），男特务郑咏谦（Mo）和郑嘉豪（Rocky），以及于中港全网百万粉丝的新特务成员 Kelly可人一齐切磋球技。

冯素波身手矫健

尽管波姐已年过八旬，但在匹克球场上仍如鱼得水，无论是发球、旋球和击球，波姐依然动作敏捷、凡触球时均能轻松处理，让一班后生仔看得目瞪口呆、自愧不如，只好叫波姐「拍下留情」，波姐表示：「可能童年时曾学习粤剧，一直都有练功练气，所以我的运动细胞和年轻人相比尚算可以。而且到我们这年记，真的要尽量去尝试新事物，这才不枉此生。」

黄婉曼客串做点心姐姐

众人切磋完球技后，一班后辈说要带波姐补充体力，即时浩浩荡荡去了装修充满怀旧色彩、有百几年历史的酒家大叹怀旧点心和菜式，黄婉曼更在现场客串做点心姐姐，推着点心车把美食送到满脸笑容的食客面前，她说：「和家人朋友一起分享美食，是一件很开心的事，就好像和波姐打完波便过来吃点心，听她分享昔日娱乐圈的有趣事，她更会教我们待人处事的道理，我和一班年轻特务也获益良多，食饱后便相约下次打波减磅，所以大家也非常期待每次和波姐的『相聚一刻』！」众人在品尝美食时更巧遇食神韬哥，在韬哥安排下，队员们更突击厨房参观美食制作过程，纷纷竖起大拇指点赞。

