Zendaya同汤姆贺伦婚后首现身巴黎 晒金色巨戒全程弹跳活跃过蜘蛛侠

影视圈
更新时间：14:45 2026-03-11 HKT
发布时间：14:45 2026-03-11 HKT

《蜘蛛侠》女星Zendaya日前被造型师Law Roach大爆已跟「蜘蛛仔」汤姆贺伦（Tom Holland）结婚，昨日她被爆婚讯后首度亮相巴黎时装骚，造型师Law都同行，穿上白色恤衫裙的她，左手无名指戴上金色戒指，有指Zendaya上月已从5卡钻石订婚戒，换成戴上金色婚戒。她全程笑笑口，但未有回应秘婚传闻。

全智贤惊艳露面

Law Roach上月底出席演员工会举行的「演员奖」红地毯时，突爆Zendaya已秘婚，「婚礼早就办完了！你们错过了！」而与Zendaya同场的还有韩团BLACKPINK成员Lisa、Stray Kids成员Felix、《鱿鱼游戏》郑浩妍、全智贤、「米兰冬季奥运」女子花式滑冰金牌选手刘美贤、法国殿堂级女星嘉芙莲丹露（Catherine Deneuve）、《猫王》导演巴兹鲁曼（Baz Luhrmann）、古巴女星安娜迪艾玛丝（Ana De Armas）、「紫天椒」嘉儿莫蕊兹（Chloe Moretz）等。

