小S徐熙娣老公被爆搭讪大S辣妹粉丝？私约传出殡照证明身份 绝密对话全曝光

影视圈
更新时间：14:00 2026-03-11 HKT
发布时间：14:00 2026-03-11 HKT

台湾女星大S徐熙媛在2025年2月2日与丈夫具俊晔、妹妹小S徐熙娣与及家人游玩日本，不幸感染流感于当地病逝，终年48岁。自大S过世后，具俊晔不论刮风下雨，天天上金宝山陪伴，甚至为爱妻打造纪念雕像。妹妹小S徐熙娣更因悲痛莫名而停工，直到上月宣布复工并回归《小姐不熙娣》。

小S老公许雅钧与大S粉丝对话曝光

不过关于大S的新闻未有停下来，早前曾有指S妈找来「王牌律师」李靓蕾委任过的律师团队，与具俊晔力争大S遗产，岳母、女婿展开攻防战，但已遭S妈和小S否认。今日（11日）再爆出小S的老公许雅钧（Mike）搭讪大S的正妹女粉丝，甚至传大S的出殡照，来证实自己的身份，疑似双方对话也曝光。

相关阅读：大S徐熙媛逝世周年爆争产！S妈传密谋「王牌律师」斗女婿具俊晔 小S怒斥：心思非常肮脏

许雅钧在小S丧姊期间搭讪大S的粉丝

今日有台湾传媒报道，许雅钧在小S丧姊期间，透过微信搭讪大S的正妹粉丝，甚至不惜传出大S的出殡照来证明身份，报道指照片见到大S的墓碑插满白色花束，周围用白布围住，放置著数个她和具俊晔的相框，一旁还放著一个木制方盒，疑似是大S的骨灰坛。许雅钧向对方说「这张照片不可能有人有了吧」，女粉丝激动回复流泪贴图说「对对对」「感觉像作梦一样」，许雅钧还提醒她说「这是送大S的最后一天，千万不要传出去」。

许雅钧发声诚心谢大S粉丝

对此，许雅钧表示：「我光明正大由衷感谢每一位守护大S的粉丝。我知道他们这段路走来充满艰辛与不易，正因如此，大S更需要每一位深爱她的人并肩同行、给予温暖。至于外界的纷扰与毁谤，我并不在意，因为我是诚心感谢所有爱熙媛的粉丝，不管他们是谁、身在何方。」S妈亦力撑女婿：「Mike不可能在伤心的时刻还Po照片给不明的人，是不明人士造谣抹黑，心术不正的人，在人家的伤口上洒盐，非常可恶。」许雅钧亦称今年1月在微博注意到1名网民常常po出思念大S的动态，深受感动的他便私讯对方「谢谢你支持大S」，因对方怀疑他可能是汪小菲的水军，他才会传照片证明，并要求绝对不能外流，而且把该网民1和小S的工作人员加入微信群组，请对方有事情可联系工作人员，没想到说完不久，对方就po到粉丝群组。」

【文章获TVBS新闻网授权转载】

相关阅读：徐熙娣无预警宣布复出 拒绝再陷入丧姊低潮情绪 回归《小姐不熙娣》：寻找新的小S

