廖子妤搏尽宣传《夜王》感值得 票房累积8990万 王丹妮仿傚老友拍GL题材作品
更新时间：13:45 2026-03-11 HKT
《夜王》廖子妤、王丹妮等（10日）亮相《香港电影编剧家协会春茗及颁奖典礼》。对于该片截至昨晚（10日）11时，港澳累积票房8990万，两人均指对票房成绩节节上升感到十分兴奋，同时会搏到尽，继续为该片宣传，大赞团队热心又用心四出谢票。
王丹妮不受局限
提到廖子妤、余香凝在上映中的电影《女孩不平凡》演情侣，王丹妮感可惜，3月3日首映礼当晚不在港，未能捧场，她对这类题材的电影甚有兴趣，「一定会购票入场支持！」廖子妤则认为好电影就要购票入场。谈到可会接受拍摄同性题材电影？王丹妮明言不会局限自己，只要有导演觉得她适合某角色，也愿意去尝试。
