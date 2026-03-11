Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

张家辉讲明缺席金像奖上台攞奖靠拍档 陈法拉叹歌唱生涯是人生污点

影视圈
更新时间：12:46 2026-03-11 HKT
发布时间：12:46 2026-03-11 HKT

昨晚（10日）在尖沙咀举行的《香港电影编剧家协会春茗及颁奖典礼》，张家辉、廖子妤、王丹妮、许冠文、黄子华、郑秀文、陈法拉、张继聪、谢安琪、陈湛文、林耀声、陈家乐、连诗雅、廖子妤、王丹妮、滕丽名、邱士缙＠MIRROR、卢镇业等出席。 

陈法拉戏称患创伤后遗症

对于主唱电影《赎梦》主题曲《永远的失眠》角逐本届金像奖「最佳原创电影歌曲」，张家辉称颁奖礼当晚（4月19日）不在港，若得奖就由陈法拉代领，亦有信心对方凭该片夺得「最佳女主角」；陈法拉却唱反调指没信心，能够入围已十分高兴。问到张家辉可有信心凭此曲得奖？他笑说没有太大野心。提到早前到新加坡登台，大唱张学友歌曲《吻别》，问到为何不唱自己的歌曲？张家辉笑指︰「张学友啲歌等于我啲歌！将来实有机会唱自己歌嘅。」提到冯德伦再战乐坛出新歌，问到张家辉可会重返乐坛？他又称没太大野心，「反而隔个星期就喺厕所唱歌，最想同法拉合唱。」陈法拉也曾出歌，她笑说：「唔好提呢啲！系人生污点，有创伤后遗症。」在旁的张家辉笑言：「点解呀？唱多次就会医返好啦！」

张家辉执导贺岁片要谂谂

谈到网民期待张家辉拍喜剧电影，问到可会跟陈法拉合作？张家辉说：「法拉系一个可塑性高演员，再同佢哋拍都可以，但而家唔系好敢做导演，一来辛苦，又要兼顾成绩表，多嘢烦，我拍人哋啲戏仲好。」问到可有兴趣拍贺岁片？他坦言要有大量信心先敢拍，陈法拉笑指︰「你叫到我即到！」

陈法拉唔拖老公行红地毡

居于外地的陈法拉，称当晚金像奖颁奖礼唔会同老公出席，「老公要凑子女，今次返港我都系留一日咋！」提到陈德森监制，钱嘉乐有份执导新戏《一九四一》为「香港动作特技演员公会」年迈及没有积蓄的动作演员筹款，当中张家辉参演，他表示支持香港电影、钱嘉乐，以及香港动作特技演员公会，见证著他的成长，「唔少武师对我嘅教导，今时今日我都仲打得吓！」续笑指︰「甄子丹而家功夫叫追到我少少。」

