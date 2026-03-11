章子怡想与张家辉合作拍爱情片 不怕听唔明港普：渣渣辉 郑中基出席「编剧家协会颁奖礼」不受访

张家辉、廖子妤、王丹妮、许冠文等，昨晚（10日）出席《香港电影编剧家协会春茗及颁奖典礼》。郑中基与余思敏婚变，早前两人被传媒发现现身湾仔家事法正在办理离婚手续。虽然郑中基有份出席颁奖礼，但他待传媒离开现场后才出现，不过事前公关亦表明他不会接受访问。而当晚得奖名单，分别有刘镇伟夺得「荣誉大奖」、2025年度推荐剧本奖则由《再见UFO》及《女孩》，至于2025年度「最佳电影角色奖」，由章子怡夺得。

章子怡会出席金像奖颁奖礼

获颁「年度最佳电影角色」的章子怡，久未香港露面的她，在台上表示如有好剧本要给她，若然不够资金开戏也可以找她。章子怡接受访问时，谈到她很久未来港，今次再度来港便得奖？她笑指香港是宝地。对于在应届金像奖可有信心得奖，她表示会出席金像奖颁奖礼，又认为有几位入围演员的演出也很惊喜，刚才坐在张家辉旁，也希望将来大家有机会合作拍一部爱情片。当笑问她是否听得明白张家辉所说的普通话，章子怡即搞笑爆句：「渣渣辉！」引得现场爆笑。提到章子怡在台上指若然没有资金开戏可找她，她表示是自己心里话，知道大家也在坚持，如果剧本合适她会支持。

章子怡爆女儿偶像是宋雨琦

提到农历年，章子怡表示今年带同子女到三亚旅游。谈到她的女儿获赞越大越美，她搞笑指的确比出生时好看，又透露女儿有一点表演天份，亦很热爱「跑酷」运动，而且爱追星。她笑说：「女儿偶像是宋雨琦，我也有陪女儿追星。」章子怡又指女儿也看过她演出电影《卧虎藏龙》、《酱园弄·悬案》，女儿也觉得她在戏中被打得太辛苦，亦担心她会痛，令她感觉甜在心头。