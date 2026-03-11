Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

姜涛飞英国举行首个Solo巡唱 见「姜糖」即挥手打招呼 ｜独家直击

影视圈
更新时间：11:07 2026-03-11 HKT
发布时间：11:07 2026-03-11 HKT

男团MIRROR 成员姜涛的首个个人巡回演唱会《KEUNG TO "LAVA" LIVE TOUR 2026 LONDON》将于本月13日于英国伦敦OVO Arena Wembley举行。今日（11日）早上已有数十名「姜糖」（粉丝暱称）手持应援物品到机埸守候送机，机场亦派出约十名保安在场维持秩序。

姜涛礼貌向「姜糖」打招呼

早上6时15分，姜涛乘坐的黑色七人坐驾抵达机场，助手先从车厢取出两箱行李交给航空公司职员办理寄仓手续，约10分钟后，见戴着杏色帽、太阳眼镜及黑色口罩的姜涛，穿上卡其色干湿外套，孭着黑色背囊落车，由三个工作人员陪同下到离境大堂楼层，现埸一众「姜糖」不停呼叫偶像的名字，更大赞偶像一身打扮充满英伦风格，而姜涛亦礼貌地向现场「姜糖」挥手打招呼，然后与随行工作人员一同直入禁区。

姜涛亲回大马开巡唱：我自己都唔知嘅？

另外，网上传出姜涛于5月在马来西亚举行巡回演唱会，有「姜糖」在机场遇见偶像时问道：「阿姜，我哋5月会唔会喺马来西亚见？」姜涛亲回复：「我自己都唔知嘅？几时啊？」此外，姜涛在社交平台转发演唱会宣传片，并写上：「See you in London」，相信在英国的「姜糖」经已热切期待今次演唱会。

