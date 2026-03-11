《中年好声音》再歌手宣布离巢TVB 两位唱将发文告别：展开人生另一个新阶段

TVB歌唱比赛节目《中年好声音》系列自从播映以来，成为培育了不少歌手，曾经为娱乐圈制造了不少话题，不过在僧多粥少的情况下，未必个个成功占一席位，继曾被封为「大魔王」的安雅希（Maggin）在今年年初宣布离巢后，昨日（10日）再有两名唱将宣布离开TVB。

「中1生」林彦言魏嘉信分别离巢TVB

「中1生」林彦言（前名林鉫徫）及魏嘉信分别在社交平台贴上与Tvbuddy的合照并发文表示离开TVB，林彦言称怀住感恩的心表示「我将会正式离开TVB，展开人生另一个新阶段。」魏嘉信则说：「呢3年多系度实在经历咗好多，可以话系人生进化嘅一个重要阶段。」

林彦言重回独立歌手身份发展

有「香港韩红」之称的林彦言本身是歌唱老师，曾参加过不少歌唱比赛并夺得不少奖项，其后在2022年参加《中年好声音》夺得第八名，翌年签约TVB后成为旗下艺员。林彦言昨日在社交平台发文表示将会正式离开TVB：「不经不觉，加入TVB嘅日子已经成为我人生中一段非常重要嘅旅程。由当初鼓起勇气踏上《中年好声音》舞台，到之后有机会参与唔同节目演出、音乐录制同公开活动，每一步都离唔开公司嘅栽培同团队嘅支持。今日，我怀住感恩嘅心，同大家讲一声：我将会正式离开TVB，展开人生另一个新阶段。好多谢公司一直以嚟畀我机会，无论系幕前演出、音乐发展，定系形象打造，都投入咗好多心机同资源。特别要感谢监制、导师、音乐团队、化妆发型、服装、宣传、公关同所有幕后工作人员，因为有你哋嘅专业同鼓励，我先可以喺舞台上唱好每一首歌。亦都好多谢曾经同我合作过嘅每一位同事同战友，你哋嘅陪伴同支持，令呢段旅程充满温暖同回忆。最重要系，多谢一直支持我嘅观众同粉丝朋友。由当初海选开始，你哋嘅留言、打气、掌声，系我继续坚持唱歌嘅最大动力。无论将来身处边一个舞台，我都会继续努力，用音乐答谢大家。离开并唔代表结束，而系另一个开始。我会带住喺TVB学到嘅一切，继续提升自己，尝试更多可能性。未来日子，我会继续重回独立歌手身份发展音乐事业，期待有更多不同平台同大家见面。感恩相遇，珍惜缘分。」

魏嘉信人生进化一个重要阶段

本身是执业律师的魏嘉信为了唱歌的梦想而放下律师楼的工作，在2022年参加了《中年好声音》，他曾经献唱《留言》一曲而获得五位评审一致畀灯，可惜最后失手包尾被淘，完成比赛后加入了TVB成旗下艺员，昨日魏嘉信同样在社交平台留言：「呢3年多喺度实在经历咗好多，可以话系人生进化嘅一个重要阶段。细个只可以系电视框入面见到嘅世界，今日竟然可以踏入、可以探索。做律师执业咗10几年，见尽人生百态，打过无数场仗，呢啲历练塑造咗今日嘅我；但当踏入另外一个范畴，又发现到另一个世界，将视野扩阔得更大。呢几年所学习到嘅嘢，仿佛系10年历练嘅浓缩版。系呢度遇到好多真挚嘅朋友、冇架子嘅前辈、友爱嘅合作伙伴，同佢哋诉一两句已经好明白我所讲所想。感谢TVB、TMG，一切由呢度开始。我会带住系度学到嘅所有嘢，系各方面加倍努力，希望日后嘅演出能够带俾大家欢乐，所讲嘅说话能够让大家有共鸣，而将来自己嘅歌，能够感动大家，继续传递爱！P.S 当日见唔晒所有嘅你哋，所以合照有限，第日同大家再影返，Love You All」魏嘉信曾表示感谢太太的支持并说：「成个比赛系我同你一齐参加，如果冇你喺背后帮手、支持，冇可能走到呢一步，真系要好多谢我太太，我系好爱好爱好爱你。」

