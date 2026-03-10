Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

胡子彤对吴彦祖有份演《九龙城寨之终章》不知情 袁澧林想破一年睇19部电影纪录

影视圈
更新时间：22:45 2026-03-10 HKT
发布时间：22:45 2026-03-10 HKT

袁澧林和胡子彤今日（10日）以「电影节大使」身份一起到尖沙咀出席第15届香港国际电影节金禧志庆活动。二人一同表示，作为电影从业员，当然对行业有很大抱负，认为只要大家在行业和岗位上做好自己的本分，事情自然会往好的方向发展。

袁澧林期待看黄家驹《笼民》

今年第2年担任电影节大使的袁澧林表示，感到很荣幸，并笑指最开心是因大使身份能免费获赠价值5千元的睇戏VIP 证，去年即使有工作在身也看了19部电影，大赞这份体验很「抵」和感动。问她今年会否打破欣赏19套电影的纪录？她笑指，希望能打破，特别期待观看黄家驹有份演出的电影《笼民》修复版，并已相约胡子彤一起欣赏。胡子彤笑称，这方面要跟师姐袁澧林学习，自己首选是观看大师班的电影。

胡子彤4月为《九龙城寨之终章》开工

此外，胡子彤快将开拍电影《九龙城寨之终章》，日前《星岛头条》独家爆木村拓哉无缘参与演出，不过就邀得另一男神吴彦祖加盟拍摄？胡子彤称也是从报道中得知，他说：「我这些小朋友怎会知，我连剧本都未有，只知4月开工及要开始练习，只觉每位演员的岗位安排都是整定的，决策问题还是交给导演及监制吧！」

2026-03-09 18:00 HKT