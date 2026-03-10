Anson Kong为拍大胆题材戏跟公司周旋 不介意MIRROR SHOP搬入公司艺人店 ANSONBEAN完约自资做独立歌手

第15届香港国际电影节金禧志庆今日（10日）在尖沙咀举行，大会公布4月1日至12日举行，开幕电影为新加坡导演陈哲艺的《我们不是陌生人》亚洲首映，闭幕电影则为香港导演翁子光新作《超风》亚洲首映。袁澧林与胡子彤出任「电影节大使」、泰国演员梅塔文欧帕西安卡琼（Win）与台湾演员王净担任「亚洲大使」。今届电影节将选映来自71个国家及地区逾215部佳作。今日除了两位大会大使袁澧林和胡子彤外，更有导演邱礼涛、汤仲星、翁子光、陈哲艺以及演员谭耀文、Anson Kong(江𤒹生AK)、ANSONBEAN（陈毅燊）及李宇蓒等到场支持。

AK感恩邱礼涛一直都想他演出

AK先后与合作《我们不是什么》的导演邱礼涛、谭耀文和ANSONBEAN，以及电影《大分瓶》 的导演汤仲星及监制陈庆嘉先后上台宣传两套电影。在电影《我们不是什么》中AK只穿短裤演出，更与ANSONBEAN有床戏，受访时问到二人在戏中的情欲戏份有多激烈？AK以带大家游花园方式表示，戏中是有些动作部份，大多是比试下，当中有情调而不是硬桥硬马，是软性派功夫在床上展现出来，问到激烈情程？AK说：「程度就是拨开树林，尝试伸头入去看有什么看到，（半裸还是全裸演出？）届时大家看便知道，就像花樽伸入去什么也有得看，三级片范围内大家都可以看到的。」台上透露与导演洽谈了很久，AK指出，因为题材问题公司担心，有考虑过接与不接，感恩导演由头到尾都想他演出，他说：「我很想拍邱礼涛的电影，这是我未遇过的挑战，这题材那么大胆，公司又担心，我觉得不演出会很可惜，所以与公司周旋，（因为三级片问题？）不知道，但明白公司担忧，我却从艺术上出发。」

Anson Kong支持师弟妹不分你我

此外，刚传出MIRROR所属公司MakerVille为了帮助MIRROR师弟妹以及悭资源，将原先专属于MIRROR成员的MIRROR SHOP，整合至MakerVille艺人专属线上平台The Makers Shop，而原来的MIRROR SHOP网站亦已写上「由11/3/2026起，请移至The Makers Shop购买MIRROR商品」。不过，AK对此完全不知情，MIRROR周边店变公司艺人店，他也觉得没有问题，感到大家进入一间商店可以有多些商品售卖不是好事吗?问到有粉丝表明不再课金续歌迷会，怕不怕出现脱粉情况？AK即高呼：「天呀！我今日只想宣传电影，我当然支持师弟妹，怎会有那么多事会影响到，1加1等于2大家一起生长，不会说影响到大家，你好我好大家好，（支持公司这做法？）我真的不知道支不支持，但大家同一屋簷下不会分你我，最紧要大家一齐有工作便开心。」

Anson Kong称只顾拍剧无留意Jer音乐会

对于队友Jer（柳应廷）日前与林宥嘉、吴林峰及侧田一起开两场音乐会，仅得8成及6成多入座。AK即笑言：「这几天我真的很专心拍戏忙着煞科，什么也不知道，（怕不怕受到影响？）事实说给大家知道，我个人无得开骚，（是否因为宣传不足？）我专心拍剧真的什么也不知道，（会安慰一下Jer吗？）我不知，怎安慰他！兄弟你冇事吗！我真的什么也不知道，只顾拍剧。」另外AK表示，两年前拍摄的电影《大分瓶》与周秀娜和邓丽欣合作，即被问到近期可有与周秀娜联络？他表示，没有，应该宣传时会见到，问到可会安慰她？AK 即说：「我知你问甚么，俾返支咪你！」便即时走开，场面十分搞笑。

ANSONBEAN指膝头韧带撕裂已康复

ANSONBEAN表示，与寰亚娱乐合约完结后，现在正式开始自资做独立歌手，虽然有压力，但会加油，有歌推已很开心，更何况现在有电影推出，他又指，之前膝头韧带撕裂已完全康复，现在已经可以做武打动作。