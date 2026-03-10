胡诺言挑战上海半马展健康形象 拍头发护理广告进帐六位数

踏入马年，胡诺言（胡仔）迎来好开始，刚刚接下一个头发护理代言广告，进帐六位数酬劳。他期望新一年工作接踵而来，更希望有机会冲出香港，尝试更多不同范畴的工作。胡仔亦会继续勤做运动，保持身心最佳状态，首项任务便是挑战即将举行的上海半马拉松。虽然他一直有跑步习惯，但为应付比赛，近日已加强训练，务求跑出好成绩。

胡诺言运动形象深入民心获垂青

谈到这次接拍头发护理广告，原来与他热爱运动有关。广告客户认为他的运动形象深入民心，因此广告构思亦以运动及跑步为主题。拍摄当日，胡仔曾疑惑头发与运动有何关联，并直接向客户求证，他笑言：「原来佢哋知道我曾经跑马拉松，觉得而家跑步仪容都好紧要，头发健康嘅话，跑起上嚟都会快啲！」胡仔拍摄时亦相当认真，开机前不断做掌上压，务求令出镜时身形线条更突出。

胡仔大受欢迎被围

胡诺言的好老公、好爸爸形象一向深得观众欢心，拍摄外景当日，吸引不少街坊驻足围观，更主动向他拜年，场面热闹。最有趣的是，虽然在海傍拍摄、风势颇大，但胡仔的发型依然坚挺，即使来回跑步多趟亦能保持原状，被工作人员取笑他梳了个「马拉松头」。

陈琪取笑老公「一把年纪」生暗疮

谈到护发心得，胡仔认为内外兼备同样重要。他透露太太陈琪平日会煮芝麻糊及黑豆茶给他调理身体，但有时太过燥热，反而令他爆疮，被太太取笑他「一把年纪」还长暗疮。谈到工作展望，胡仔明白近日经济环境一般，因此更感恩在这个时候仍有广告接拍。他透露最近亦多了网上平台视频节目接洽，希望作多方面尝试，发展更多可能性。