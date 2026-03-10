阿妹 Tania飞甩Lolly Talk 密会Carina@VIVA 坂部佩莎 疑另觅新欢 组「九头身」新女团丨独家直击

《东周刊》去年底独家爆八人女团Lolly Talk遭金主「闩水喉」，半年无粮出更每人倒欠公司6位数，其后八女承认已约满经理人公司，各人积极寻出路并重申不会拆伙，惟其中陈纪澄（Tania）与黄敏荞（阿妹）极速觅得新方向，联乘另一女团VIVA成员Carina（李晞彤）及《造星IV》60强坂部佩莎挑战拍辣舞短片，疑另以「170cm+女团」突围，引爆网络热话。日前，《星岛头条》独家直击四女相约到中环海滨嘉年华玩，有消息指已有唱片公司向四女开出条件，组成「九头身」限定新女团。文、图：娱乐组

阿妹称永远都是8个人

积极找出路的Lolly Talk上月底难得全员合体出席活动，当时队长吴倩怡（Sinnie）坦言之后未有团体工作安排，阿妹也称有不同公司接洽她们，最重要8成员想法一致，更称不会拆伙，永远都是8个人。有指英皇娱乐想签Lolly Talk，惟据知8女因资源分配、自由度、酬金等问题，最终未达共识而「挞Q」，8女惟有各自积极「搲捞」求存，见面机会比以前大大减少，感情开始生变。

阿妹、Tania、Carina、坂部佩莎平均身高170cm

而Lolly Talk之中身材出众、获封团中「吸金王」的阿妹，在合约真空期无工作收入，为保持人气而出妙计，与队友Tania埋堆VIVA的Carina及《造星IV》60强止步的混血高妹坂部佩莎，四女平均身高170cm起跳，拥完美九头身比例，合体拍片跳辣舞，即吸引网民大赞，她们也想不到反应热烈尽吸正评。

Carina大骚白滑肩膊及长腿

日前，《星岛头条》独家直击「九头身」四女约埋到中环嘉年华，见带baby fat 的阿妹极速减磅，超贴短身上衣明显消瘦不少，大晒纤幼「蛇腰」兼露脐，更不时挺臀尽显吸晴「S」身材；Carina亦不甘示弱，以露肩衫配迷你裙大骚白滑肩膊及长腿。四女全程有讲有笑、感情极好，玩游戏时更充满默契，大胆挑战机动游戏，又帮衬射枪、掉波波等多个摊位，当散尽所有金币又再加码课金，玩足两个半钟，四女才尽兴离场。

传唱片公司火速招手

据知情者爆料，其实已有唱片公司眼见网民对四女的170cm组合好受落，于是火速食住势向四女招手，洽谈组限定新女团的条件，但有份参演《夜王》的坂部佩莎是古天乐旗下艺人，而Carina是英皇旗下女团，所以要时间洽谈公司之间合约问题。四女对组成新女团大感兴趣，觉得好好玩之外亦觉得有新鲜感，但始终不想冲动，想拍多些片再看反应如何，同时仍在跟招手的唱片公司洽谈细节。不过知情者续指：「阿妹同Tania都有另一个隐忧，担心被外界话佢哋飞甩Lolly Talk，所以如果事成，都要谂清楚用咩姿态现身。」九头身「170cm+女团」能否诞生？拭目以待！

