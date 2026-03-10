入住请敲门V丨林千渟韩国凶案现场心寒 莫竣名七年后「中招」：好似去咗第二个空间

莫竣名与林千渟为ViuTV灵探节目《入住请敲门V》担任主持，分别远赴韩国及马来西亚，探索当地著名的猛鬼地点。相隔七年再度为节目到马来西亚灵探的莫竣名，坦言昔日对灵体存在半信半疑，但今次出发前已深信不疑，因为过往曾经数次「中招」。他表示：「一直以嚟每次拍摄总有啲位令人心慌，无论系去台湾定泰国。今次去到一个荒废咗嘅商场，虽然我肉眼睇唔到啲乜，但个人状态好似有啲唔同，好似去咗第二个空间咁。」

莫竣名带护符仍感异样

莫竣名透露每次出发拍摄前必定会晒太阳，由于有朋友是道家弟子，对方特意为他准备了护身符及消灾铜钱，他亦有随身携带参与今次拍摄。虽然在当地遇上灵异经历，对方亦提及有法会可以帮助他及灵体。他说：「呢位朋友唔会好明确咁同我讲我系咪真系『濑嘢』，可能佢担心我听完会有唔同反应。」

林千渟思考凶手行凶心理状况

而林千渟则分享韩国之行到访了一个曾发生凶案的现场，但她未有刻意联想灵界问题，反而思考凶手行凶时的心理状况，令她更感心寒。她说：「进入呢间屋嘅时候，曾经发生过少少阻滞而暂停拍摄，但唔知节目出街最终会系点。不过，呢一季嘅拍摄系我入行以嚟最印象深刻嘅一次。」

莫竣名望新一季出亚洲

谈到若再有机会开拍新一季，会想到哪个国家灵探时，莫竣名表示希望探索南美洲的部落，林千渟则笑言想冲出亚洲，前往欧洲国家尝试。

