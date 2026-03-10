Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

入住请敲门V丨林千渟韩国凶案现场心寒 莫竣名七年后「中招」：好似去咗第二个空间

影视圈
更新时间：18:45 2026-03-10 HKT
发布时间：18:45 2026-03-10 HKT

莫竣名与林千渟为ViuTV灵探节目《入住请敲门V》担任主持，分别远赴韩国及马来西亚，探索当地著名的猛鬼地点。相隔七年再度为节目到马来西亚灵探的莫竣名，坦言昔日对灵体存在半信半疑，但今次出发前已深信不疑，因为过往曾经数次「中招」。他表示：「一直以嚟每次拍摄总有啲位令人心慌，无论系去台湾定泰国。今次去到一个荒废咗嘅商场，虽然我肉眼睇唔到啲乜，但个人状态好似有啲唔同，好似去咗第二个空间咁。」

莫竣名带护符仍感异样

莫竣名透露每次出发拍摄前必定会晒太阳，由于有朋友是道家弟子，对方特意为他准备了护身符及消灾铜钱，他亦有随身携带参与今次拍摄。虽然在当地遇上灵异经历，对方亦提及有法会可以帮助他及灵体。他说：「呢位朋友唔会好明确咁同我讲我系咪真系『濑嘢』，可能佢担心我听完会有唔同反应。」

林千渟思考凶手行凶心理状况

而林千渟则分享韩国之行到访了一个曾发生凶案的现场，但她未有刻意联想灵界问题，反而思考凶手行凶时的心理状况，令她更感心寒。她说：「进入呢间屋嘅时候，曾经发生过少少阻滞而暂停拍摄，但唔知节目出街最终会系点。不过，呢一季嘅拍摄系我入行以嚟最印象深刻嘅一次。」

莫竣名望新一季出亚洲

谈到若再有机会开拍新一季，会想到哪个国家灵探时，莫竣名表示希望探索南美洲的部落，林千渟则笑言想冲出亚洲，前往欧洲国家尝试。
 

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
吊船遇狂风甩出洗窗工人 如「钟摆」来回猛撞外墙15分钟惨死｜有片
00:27
吊船遇狂风甩出洗窗工人 如「钟摆」来回猛撞外墙15分钟惨死｜有片
即时国际
9小时前
港铁一家五口「人形蜈蚣」冲闸 被拍下母竟回头怒睥镜头 网民：挑战人体极限｜Juicy叮
港铁一家五口「人形蜈蚣」冲闸 被拍下母竟回头怒睥镜头 网民：挑战人体极限｜Juicy叮
时事热话
5小时前
天气︱季候风来袭「倒春寒」 周六巿区16°C 上水低见13°C 离岸高地吹6级强风
01:10
天气︱季候风来袭「倒春寒」 周六巿区16°C 上水低见13°C 离岸高地吹6级强风
社会
6小时前
「失婚金像影后」翘中佬恋情曝光  新欢背景神秘网民忧被骗  情路坎坷一前度轻生离世
「失婚金像影后」翘中佬恋情曝光  新欢背景神秘网民忧被骗  情路坎坷一前度轻生离世
影视圈
10小时前
汇丰180万客户仍持「红簿仔」 推现金奖鼓励过渡数码化 送999.9足金存折纪念品
汇丰180万客户仍持「红簿仔」 推现金奖鼓励过渡数码化 送999.9足金存折纪念品
商业创科
2026-03-09 14:51 HKT
4400万六合彩头奖得主卖楼 沽东涌映湾园三房 9年前Full Pay入市
楼市动向
2026-03-09 18:00 HKT
稻香晚市优惠平过两餸饭？！龙趸/烧味/黄酒鸡+小菜套餐$138起 再送炖汤/白饭/煲仔饭
稻香晚市优惠平过两餸饭？！龙趸/烧味/黄酒鸡+小菜套餐$138起 再送炖汤/白饭/煲仔饭
饮食
7小时前
冯盈盈医生旧爱开专科诊所劲威水 另一港姐冠军惊喜到贺 钟文浩索妻颜值时刻在线
冯盈盈医生旧爱开专科诊所劲威水 另一港姐冠军惊喜到贺 钟文浩索妻颜值时刻在线
影视圈
2026-03-09 10:00 HKT
01:17
东张西望｜兽父「作故仔」声称性侵14岁子 发儿童下体照邀女网友3P 涉发布儿童色情物品被捕
突发
7小时前
星岛申诉王 | 爱犬元朗行山被松绳大型狗咬死 涉案狗主「潜水」 港女誓讨公道：唔会放过佢
申诉热话
5小时前