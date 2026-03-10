前TVB御用配角面瘫陷人生谷底 左边面零知觉表情失去控制：连基本饮水动作都做唔到

前TVB绿叶张达伦（Max）在第19期艺训班毕业后签约TVB，入行多年拍过不少剧集，但主力饰演「男朋友」、「手下」、「杀人犯」等角色，直到《爱·回家》「严谨」一角终于挨出头，不过在2022年离开TVB外闯。

张达伦曾受面瘫折磨陷入人生低谷

虽然近年影视界步入寒冬，不少艺人都面临开工不足的困境，但张达伦依然为下一个机会做足准备，日前张达伦在小红书拍片分享减压心得，原来看似状甚轻松的张达伦，七年前曾受面瘫折磨，连表情都控制不到，结果陷入人生低谷。

张达伦靠早睡跑步坚持保持「状态在线」

张达伦日前在小红书分享保持健康心得并写道：「从面瘫 7 年到每天晨跑，我靠跑步找回自己。」今年47岁的张达伦觉得自己的状态比30多岁的时候还要好，不少网民好奇他如何保持「状态在线」，张达伦大方分享三个字：「早睡、跑步、坚持」：「我都试过生病、试过低谷嘅，最夸张嘅时候，大家都知道我面瘫，之后连个表情都控制唔到啦，但系我从来没有放弃过自己，亦都冇放弃过我嘅工作，我每日跑步呢，唔系为咗瘦，系为咗更有精神啦，为咗keep住自己嘅状态下跑下你会发现，生活呢，有几艰难都好啦，都会慢慢解决到，都会谂到嘅。」张达伦「面瘫」这段黑暗日子发生于入行初期，当时他的演艺事业未有起色，曾想过放弃演艺事业，想不到突然患上三叉神经感染。

张达伦曾因面肌肉失控做基本动作有困难

张达伦曾表示指某日睡醒发现面部麻痺，两日后左边面完全失去知觉及乏力。那种痛楚非笔墨所能形容：「块面好似被火烧咁样，痛到要即刻返屋企瞓喺度。」由于左边面肌肉失控，他连基本的饮水动作都做不到，「左边块面冇咗力，所以系咁流口水，有时饮水，块面hold唔到力，一边饮就一边喺左边漏，使咗几多钱都计唔到。」为了医病，他试过西医开类固醇令整个人肿胀难分，最终靠针灸慢慢调理，加上脸部肌肉运动锻炼，差不多花了一年才把面瘫医好，虽然已无大碍，但张达伦坦言仍留有后遗症，例如有少许「大细眼」，亦需时刻注意面部保暖，不能直接吹冷气。幸好终于挨过低潮期后，张达伦于2012年演《爱‧回家》的律师「严谨」，渐为观众认识，事业终有转机。

