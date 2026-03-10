Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

袁文静被问不参加《魔音女团》：听公司安排 陈咏诗认唱歌唔掂 李尹嫣海选时Rap获朋友赞好

影视圈
更新时间：15:45 2026-03-10 HKT
发布时间：15:45 2026-03-10 HKT

今日（10日）TVB举行丙午年新春团拜嘉年华，主席许涛与多位高层及2025年香港小姐冠军陈咏诗、季军袁文静及最上镜小姐李尹嫣出席。许涛表示，今年团拜因各种原因而安排迟了，但现在庆祝是好时间，在近两星期公司对外公布了2025年业绩，在过去4、5年的亏损，今年扭亏为盈重新赚钱，大家的掌声应该是给予大家的，大家长时间的努力开花结果，2026年期盼更好业绩与大家分享。

李尹嫣参加《魔音女团》真人骚

Bingo游戏过后三位港姐也没有中奖，3人之中只有李尹嫣参加公司新举办的《魔音女团》真人骚，而出名Rap了得的袁文静被问到为何不参加？她表示要听公司安排，问到是否公司不许2人参加？袁文静称，是自己报名，但也是公司安排，问到是否唱得太好？陈咏诗坦言，自己唱歌不行。李尹嫣即时帮口说「可能是怕影响港姐形象，因为他们仍未卸任，要保持有好形象。哈哈！」

倪乐琳恐怖地靓兼唱得好

问到没参加可会感到可惜？袁文静表示希望有其他机会，因为她与陈咏诗也想拍摄动作片做打女，这也是同样有待公司安排，问到港姐亚军施宇琪为何经常没有出席公开活动？2人表示，都是公司安排。问李尹嫣海选后是否已经入围有机会成为《魔音女团》？她说还未知道，因为好像仍有外界投票及拉票环节，所以还要看公司安排，问她可有看到同场演出者，那个唱得最恐怖？李尹嫣说：「倪乐琳恐怖地靓又唱得好，（那位唱得最差？）记不起了，我自己在唱歌方面没有担心，开心的是，海选时Rap 传出后，有很多朋友也传短讯赞我Rap得好，这可能是新事物适合我。」

袁文静呼怨冇人畀利是自己

此外，陈咏诗表示，过往在外国度过农历新年没有太多机会逗利是，今年在香港过年逗得利是比过往多，所以很开心。不过，袁文静十分可怜，今年在香港度过新年的她除了逗得公司的开工利是之外，并没有逗过利是，问她是否没有跟人讲恭喜发财？袁文静呼怨地说：「我有跟他们讲恭喜发财，但却没人给我利是，好惨！（是否以为你已经结了婚？）不是呢！我还未结婚，可以派利是给我，（男友是否与你一起过年？）没有一起，他去了旅行，大家各有各忙。」

